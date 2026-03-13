  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
سلطنة عمان.. وفاة شخصين جراء سقوط طائرتيْن مُسيرتين في ولاية صُحار

2026-03-13 03:00:46
(MENAFN- Al-Bayan) أفاد مصدر أمني بسقوط طائرتيْن مُسيرتين في ولاية صُحار العمانية، إحداهما في منطقة صناعية العوهي، ونتج عنها وفاة وافدين اثنين وبعض الإصابات، والأخرى في منطقة مفتوحة دون تسجيل أي إصابات، وتواصل الجهات المختصة التعامل مع الحادثتين والتحقيق فيهما، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء العمانية.

وأشادت الجهات المعنية في سلطنة عمان بوعي وتعاون المواطنين والمُقيمين في الالتزام بعدم تداول الصور والشائعات واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية، مؤكدةً للجميع بأنّ كافة الجهود مُسخرة لحماية سلطنة عُمان ومن عليها.

إخلاء المسؤولية القانونية:
إخلاء المسؤولية القانونية:

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث