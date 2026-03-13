سلطنة عمان.. وفاة شخصين جراء سقوط طائرتيْن مُسيرتين في ولاية صُحار

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
سلطنة عمان.. وفاة شخصين جراء سقوط طائرتيْن مُسيرتين في ولاية صُحار
(MENAFN- Al-Bayan) أفاد مصدر أمني بسقوط طائرتيْن مُسيرتين في ولاية صُحار العمانية، إحداهما في منطقة صناعية العوهي، ونتج عنها وفاة وافدين اثنين وبعض الإصابات، والأخرى في منطقة مفتوحة دون تسجيل أي إصابات، وتواصل الجهات المختصة التعامل مع الحادثتين والتحقيق فيهما، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء العمانية.
وأشادت الجهات المعنية في سلطنة عمان بوعي وتعاون المواطنين والمُقيمين في الالتزام بعدم تداول الصور والشائعات واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية، مؤكدةً للجميع بأنّ كافة الجهود مُسخرة لحماية سلطنة عُمان ومن عليها.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment