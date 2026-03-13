على ارتفاع 80 طابقاً.. الصين تطلق مشروعاً غير مسبوق في مدينة الجبال
وافتُتح السلم رسمياً في 17 فبراير الماضي، تزامناً مع احتفالات رأس السنة الصينية التي تزينت خلالها المدينة بالفوانيس الحمراء وعروض رقص التنين التقليدية.
تحويل رحلة مرهقة إلى تنقل سريع
قبل إنشاء هذا المشروع الضخم، كان سكان المنطقة يضطرون إلى قضاء نحو ساعة كاملة في تسلق المنحدرات الجبلية الحادة أو السير عبر طرق ضيقة ومتعرجة للوصول إلى أماكن العمل أو زيارة الأقارب أو حتى شراء احتياجاتهم اليومية.
أما اليوم، فقد تحولت تلك الرحلة الشاقة إلى تنقل مريح يستغرق نحو 20 دقيقة فقط بفضل النظام الجديد، ما أسهم في تحسين جودة الحياة للسكان المحليين، كما سهّل حركة السياح القادمين إلى المنطقة الجبلية.
ويتميز المشروع بتصميم فريد يعتمد على مبدأ "احتضان الجبل"، حيث يتبع النظام التضاريس الطبيعية للمنحدرات بدلاً من شق طريق مستقيم عبر الصخور، وهو ما يسمح بالحفاظ على المشهد الطبيعي المحيط.
شبكة نقل عمودية معقدة
يمتد السلم الكهربائي على المحور العمودي لشارع "غودِس أفينيو"، ويرتفع في بعض الأماكن لمسافة 242.14 متراً، أي ما يعادل تقريباً ارتفاع ناطحة سحاب من 80 طابقاً.
ولا يقتصر المشروع على سلم كهربائي واحد، بل يتكون من شبكة متكاملة من أنظمة النقل العمودية تشمل:
21 سلماً كهربائياً
8 مصاعد
4 ممرات متحركة
سلسلة من جسور المشاة التي تربط بين أجزاء النظام المختلفة
وقد صُمم النظام ليكون قادراً على تحمل الطقس القاسي والتضاريس الحادة التي تشتهر بها مدينة تشونغتشينغ، إلى جانب استيعاب الأعداد الكبيرة من المشاة يومياً.فيديو
كما يتميز المشروع بواجهات زجاجية شفافة بالكامل تتيح للركاب الاستمتاع بالإطلالات الطبيعية الخلابة على مضيق وو ومنطقة المضائق الثلاثة الشهيرة.
تجربة تجريبية وسعر رمزي
وخلال المرحلة التجريبية الحالية، يمكن للسكان والزوار استخدام السلم مقابل 3 يوان فقط (حوالي 40 سنتاً أمريكياً)، في حين تراقب السلطات أداء النظام وكفاءة تشغيله قبل تحديد السعر الرسمي النهائي.
مدينة تتحدى الجغرافيا
تُعرف تشونغتشينغ بلقب "مدينة الجبال"، وهي واحدة من أكثر المدن الصينية تعقيداً من الناحية الجغرافية، حيث بُنيت فوق سلسلة من المنحدرات والجبال، ما يجعل بنيتها العمرانية عمودية بدرجة كبيرة.
وتشتهر المدينة أيضاً بمشاريع نقل غير تقليدية، من أبرزها خط المونوريل الذي يمر مباشرة عبر مبنى سكني مكوّن من 19 طابقاً في محطة ليزيبا، في مشهد أصبح من المعالم السياحية المعروفة عالمياً.
تحطيم رقم قياسي محلي
وبحسب التقارير، فقد تمكن سلم ووشان من تحطيم الرقم القياسي الذي كان يحمله "سلم كراون" الشهير في المدينة، ليصبح أطول نظام سلالم كهربائية خارجية في العالم.
ويعمل النظام الجديد بمثابة العمود الفقري للنقل العمودي في المنطقة، حيث يربط الطرق الواقعة على ضفاف النهر مباشرة بالخدمات العامة الحيوية مثل المتاحف والمستشفيات والمدارس.
كما أسهم المشروع في ربط الأحياء التي كانت معزولة سابقاً بسبب التضاريس الجبلية، خاصة في منطقة غاوتونغ، حيث لم يعد السكان مضطرين إلى التنقل عبر طرق ضيقة وخطرة أو تسلق منحدرات شديدة للوصول إلى أعمالهم أو إنجاز مهامهم اليومية.
ومع اقتراب انتهاء المرحلة التجريبية، ستقوم السلطات المحلية بتحليل بيانات التشغيل لتحديد السعر النهائي للنظام، بينما يستمتع سكان ووشان حالياً بسهولة التنقل الجديدة وبمناظر الجبال الخلابة دون الحاجة إلى بذل جهد شاق للوصول إليها.
