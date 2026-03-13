على ارتفاع 80 طابقاً.. الصين تطلق مشروعاً غير مسبوق في مدينة الجبال

MENAFN - Al-Bayan) في خطوة هندسية لافتة تعكس قدرة المدن الجبلية على تجاوز تحديات التضاريس الصعبة، كشفت الصين عن أطول سلم كهربائي جبلي في العالم، بطول يصل إلى نحو 2,969 قدماً (905 أمتار)، وذلك في مقاطعة ووشان التابعة لبلدية تشونغتشينغ المعروفة بتضاريسها الوعرة وارتفاعاتها الحادة.

وافتُتح السلم رسمياً في 17 فبراير الماضي، تزامناً مع احتفالات رأس السنة الصينية التي تزينت خلالها المدينة بالفوانيس الحمراء وعروض رقص التنين التقليدية.

تحويل رحلة مرهقة إلى تنقل سريع

قبل إنشاء هذا المشروع الضخم، كان سكان المنطقة يضطرون إلى قضاء نحو ساعة كاملة في تسلق المنحدرات الجبلية الحادة أو السير عبر طرق ضيقة ومتعرجة للوصول إلى أماكن العمل أو زيارة الأقارب أو حتى شراء احتياجاتهم اليومية.

أما اليوم، فقد تحولت تلك الرحلة الشاقة إلى تنقل مريح يستغرق نحو 20 دقيقة فقط بفضل النظام الجديد، ما أسهم في تحسين جودة الحياة للسكان المحليين، كما سهّل حركة السياح القادمين إلى المنطقة الجبلية.

ويتميز المشروع بتصميم فريد يعتمد على مبدأ "احتضان الجبل"، حيث يتبع النظام التضاريس الطبيعية للمنحدرات بدلاً من شق طريق مستقيم عبر الصخور، وهو ما يسمح بالحفاظ على المشهد الطبيعي المحيط.

شبكة نقل عمودية معقدة

يمتد السلم الكهربائي على المحور العمودي لشارع "غودِس أفينيو"، ويرتفع في بعض الأماكن لمسافة 242.14 متراً، أي ما يعادل تقريباً ارتفاع ناطحة سحاب من 80 طابقاً.

ولا يقتصر المشروع على سلم كهربائي واحد، بل يتكون من شبكة متكاملة من أنظمة النقل العمودية تشمل:

21 سلماً كهربائياً

8 مصاعد

4 ممرات متحركة

سلسلة من جسور المشاة التي تربط بين أجزاء النظام المختلفة

وقد صُمم النظام ليكون قادراً على تحمل الطقس القاسي والتضاريس الحادة التي تشتهر بها مدينة تشونغتشينغ، إلى جانب استيعاب الأعداد الكبيرة من المشاة يومياً.

فيديو

كما يتميز المشروع بواجهات زجاجية شفافة بالكامل تتيح للركاب الاستمتاع بالإطلالات الطبيعية الخلابة على مضيق وو ومنطقة المضائق الثلاثة الشهيرة.

تجربة تجريبية وسعر رمزي

وخلال المرحلة التجريبية الحالية، يمكن للسكان والزوار استخدام السلم مقابل 3 يوان فقط (حوالي 40 سنتاً أمريكياً)، في حين تراقب السلطات أداء النظام وكفاءة تشغيله قبل تحديد السعر الرسمي النهائي.

مدينة تتحدى الجغرافيا

تُعرف تشونغتشينغ بلقب "مدينة الجبال"، وهي واحدة من أكثر المدن الصينية تعقيداً من الناحية الجغرافية، حيث بُنيت فوق سلسلة من المنحدرات والجبال، ما يجعل بنيتها العمرانية عمودية بدرجة كبيرة.

وتشتهر المدينة أيضاً بمشاريع نقل غير تقليدية، من أبرزها خط المونوريل الذي يمر مباشرة عبر مبنى سكني مكوّن من 19 طابقاً في محطة ليزيبا، في مشهد أصبح من المعالم السياحية المعروفة عالمياً.

تحطيم رقم قياسي محلي

وبحسب التقارير، فقد تمكن سلم ووشان من تحطيم الرقم القياسي الذي كان يحمله "سلم كراون" الشهير في المدينة، ليصبح أطول نظام سلالم كهربائية خارجية في العالم.

ويعمل النظام الجديد بمثابة العمود الفقري للنقل العمودي في المنطقة، حيث يربط الطرق الواقعة على ضفاف النهر مباشرة بالخدمات العامة الحيوية مثل المتاحف والمستشفيات والمدارس.

كما أسهم المشروع في ربط الأحياء التي كانت معزولة سابقاً بسبب التضاريس الجبلية، خاصة في منطقة غاوتونغ، حيث لم يعد السكان مضطرين إلى التنقل عبر طرق ضيقة وخطرة أو تسلق منحدرات شديدة للوصول إلى أعمالهم أو إنجاز مهامهم اليومية.

ومع اقتراب انتهاء المرحلة التجريبية، ستقوم السلطات المحلية بتحليل بيانات التشغيل لتحديد السعر النهائي للنظام، بينما يستمتع سكان ووشان حالياً بسهولة التنقل الجديدة وبمناظر الجبال الخلابة دون الحاجة إلى بذل جهد شاق للوصول إليها.