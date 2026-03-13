نجت من ثورة وحربين عالميتين.. سفينة عسكرية عمرها 110 أعوام ما زالت تبحر

ما زالت سفينة الإنقاذ التابعة للبحرية الروسية Kommuna تواصل عملها حتى اليوم رغم أن تاريخ بنائها يعود إلى أكثر من 110 أعوام، لتصبح بذلك أقدم سفينة عسكرية نشطة في العالم، بعدما خدمت تحت ثلاثة أنظمة حكم مختلفة في روسيا ونجت من حربين عالميتين وثورة كبرى.

بداية البناء قبل الحرب العالمية الأولى

بدأت قصة السفينة عام 1912 في مدينة Saint Petersburg، حين وضعت البحرية الإمبراطورية الروسية العارضة الأولى لسفينة أُطلق عليها آنذاك اسم Volkhov.

وكان الهدف من بنائها أن تكون سفينة دعم للغواصات، أي منصة بحرية تقدم خدمات الصيانة والإمدادات للغواصات في عرض البحر.

أُطلقت السفينة إلى الماء عام 1913، ودخلت الخدمة رسميا في عام 1915 ضمن أسطول بحر البلطيق، حيث شاركت في عمليات إنقاذ واستعادة السفن والغواصات الغارقة.

تصميم مستوحى من سفينة ألمانية

استند تصميم السفينة الروسية إلى نموذج مشابه طورته ألمانيا لإنقاذ الغواصات، وهو زورق السحب SMS Vulkan.

واعتمد التصميم على هيكل مزدوج من نوع "كاتاماران"، مع إطارين ضخمين للرفع فوق الهيكلين، يسمحان برفع الغواصات من قاع البحر ووضعها بين الهيكلين لإجراء أعمال الصيانة أو الإصلاح.

بلغ طول السفينة نحو 315 قدما (قرابة 96 مترا)، وكان طاقمها يتكون من 99 فردا. وعند تحميلها بكامل الإمدادات، بما في ذلك نحو 50 طنا من الوقود وعدة طوربيدات وطاقم إضافي للغواصات، بلغ وزن إزاحتها حوالي 3100 طن.

تغيير الاسم بعد الثورة

في ديسمبر عام 1922، وبعد التحولات السياسية التي أعقبت الثورة الروسية، أعيد تسمية السفينة لتصبح Kommuna، كما أعيد تصنيفها من "سفينة انتشال" إلى "سفينة إنقاذ".

دور مهم خلال الحرب العالمية الثانية

خلال الحرب العالمية الثانية، لعبت السفينة دورا مهما عندما غزت القوات الألمانية الاتحاد السوفييتي عام 1941.

وخلال حصار لينينغراد الذي استمر نحو 900 يوم، تعرضت السفينة لأضرار كبيرة لكنها واصلت عملياتها، حيث نجحت في استعادة دبابات ومركبات وإمدادات سقطت عبر الجليد أو غرقت مع سفن أخرى، كما ساهمت في رفع عشرات الغواصات والسفن خلال سنوات الحرب.

تحديثات تقنية وانتقال إلى البحر الأسود

في عام 1967 خضعت السفينة لعملية تحديث واسعة، حيث جُهزت بغواصات صغيرة وأجهزة آلية تعمل عن بعد لعمليات البحث والإنقاذ في الأعماق. وبعد ذلك أُرسلت إلى البحر الأسود لتنفيذ مهام الاسترداد البحري.

وفي عام 1974 حصلت على مركبة إنقاذ للأعماق من نوع DSRV، ما عزز قدراتها في إنقاذ الغواصات العالقة في الأعماق، وخلال سنوات خدمتها الطويلة شاركت في إنقاذ أكثر من 150 غواصة وسفينة، إضافة إلى استعادة بعض الطائرات التي سقطت في البحر.

مهمة حديثة بعد غرق الطراد "موسكفا"

عادت السفينة إلى دائرة الاهتمام مجددا في أبريل 2022 بعد غرق الطراد الروسي Moskva، وهو السفينة الرئيسية لأسطول البحر الأسود الروسي.

ووفق روايات أوكرانية، أصيب الطراد بصواريخ نبتون المضادة للسفن، بينما أعلنت موسكو أن حريقا اندلع على متنه وتسبب في غرقه لاحقا، وبعد الحادث أرسلت البحرية الروسية السفينة Kommuna للمساعدة في عمليات الاسترداد والبحث في موقع الحطام.

وبذلك تواصل السفينة، التي بدأت رحلتها قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى، أداء مهامها في القرن الحادي والعشرين، لتبقى واحدة من أكثر القطع البحرية استثنائية في تاريخ الملاحة العسكرية.