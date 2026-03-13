شهيدان في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

2026-03-13 03:00:30
خبرني - استشهد لبنانيان في غارات نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، على عدد من البلدات في جنوب لبنان.
وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت، إن الغارات استهدفت بلدات، جبشيت والخيام ومرتفعات جبل الريحان وطيرفلسيه والقليلة، بالتزامن مع قصف مدفعي على بلدتي القوزح ورامية.
وأضاف المصدر، أن مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة الجناح في بيروت، ما أدى إلى استشهاد لبناني، مثلما استهدفت مسيرة إسرائيلية أخرى شقة سكنية في منطقة برج حمود شرقي بيروت.

