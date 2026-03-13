صافرات الإنذار تدوي في قاعدة إنجرليك الجوية جنوب تركيا

صافرات الإنذار تدوي في قاعدة إنجرليك الجوية جنوب تركيا
(MENAFN- Al-Bayan) ">دوّت صافرات الإنذار في قاعدة إنجرليك الجوية التركية، وهي منشأة رئيسية تابعة لحلف شمال الأطلسي حيث تتمركز القوات الأميركية قرب مدينة أضنة في جنوب شرق البلاد، وفقاً لوكالة أنباء الأناضول الرسمية في وقت مبكر صباح الجمعة.
ولم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن على الحادثة التي وقعت بعد أربعة أيام من إسقاط الدفاعات الجوية لحلف الناتو صاروخا بالستيا في المجال الجوي التركي أطلق من إيران، وهو الثاني في غضون خمسة أيام.
