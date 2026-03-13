ترامب يضغط على الفيدرالي الأمريكي: خفض الفائدة الآن لا في الاجتماع المقبل

MENAFN - Al-Bayan) ">دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول إلى خفض أسعار الفائدة على الفور، بدلاً من الانتظار إلى حين اجتماع السياسة النقدية المقبل، في أحدث جولة من ضغوطه العلنية على البنك المركزي الأمريكي.

وكتب ترامب في منشور على منصة ((تروث سوشيال)) متسائلاً عن مكان باول، الذي دأب على مهاجمته علناً، قائلاً إنه يتعين عليه خفض الفائدة ((فوراً)) من دون انتظار الاجتماع المقبل.

وتأتي تصريحات ترامب قبيل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المقرر يومي 17 و18 مارس، وهو الاجتماع الذي سيناقش فيه صناع السياسة النقدية ما إذا كانوا سيجرون تعديلاً على سعر الفائدة الرئيسي. ويبلغ النطاق المستهدف الحالي للفائدة بين 3.50% و3.75%، وفق بيانات مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وتكتسب الدعوة الجديدة حساسية إضافية في وقت أسهم فيه التصعيد المرتبط بإيران في رفع أسعار الطاقة، وهو ما يزيد الضغوط التضخمية التي يراقبها البنك المركزي عن كثب، ويعقد في الوقت نفسه تعهد ترامب بخفض تكاليف المعيشة على الأمريكيين.

وجاءت هذه التطورات بعد صعود أسعار النفط إلى ما يزيد على 95 دولاراً للبرميل، مع تسعير المستثمرين مخاطر اضطراب الإمدادات، في ظل تهديدات تطال حركة الملاحة وسلاسل الإمداد العالمية.

وعادة ما يجري الاحتياطي الاتحادي تعديل أسعار الفائدة خلال اجتماعاته المجدولة، وإن كان قد اتخذ خطوات استثنائية بين الاجتماعات في أوقات الأزمات، كما حدث خلال جائحة كوفيد-19 في عام 2020، بحسب النص الأصلي الذي طلبتَ إعادة صياغته. وفي الأشهر الماضية، صعّد ترامب هجماته على باول، ودعا إلى خفض الفائدة إلى مستويات متدنية لتحفيز النمو.

وكان باول قد أبقى الفائدة في وقت سابق ضمن نطاق 4.25% إلى 4.50% بينما قيّم البنك المركزي تداعيات أجندة ترامب التجارية، قبل أن يخفضها لاحقاً إلى النطاق الحالي. إلا أن ذلك لم يوقف انتقادات ترامب المتزايدة لرئيس البنك المركزي ولمجلس الاحتياطي الاتحادي.

ويعكس هذا السجال توتراً متجدداً بين البيت الأبيض ومؤسسة صُممت للعمل باستقلالية، إذ يصر مسؤولو الاحتياطي الاتحادي على أن قرارات الفائدة ستظل رهناً بالبيانات الاقتصادية، لا بالضغوط السياسية.

واتسع نطاق هذا التوتر في الأشهر الأخيرة بعد فتح تحقيق جنائي مرتبط بإفادة سابقة لباول أمام الكونغرس بشأن تجاوزات في تكاليف مشروع تجديد مقر الاحتياطي الاتحادي، وهو ما وصفه باول في تسجيل مصور نادر بأنه تطور غير مسبوق وامتداد لحملة ضغط تستهدف البنك المركزي.

وتزداد الرهانات السياسية مع اقتراب نهاية ولاية باول في 15 مايو، بينما أعلن ترامب دعمه لكيفن وورش لخلافته، في خطوة من شأنها إبقاء تحركات البنك المركزي الأمريكي تحت تدقيق متزايد خلال الأشهر المقبلة.

