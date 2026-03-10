شركات طيران تبدأ في رفع أسعار التذاكر بسبب ارتفاع أسعار الوقود

MENAFN - Al-Bayan) أكدت شركة (إير نيوزيلاند) اليوم الثلاثاء أنها رفعت أسعار التذاكر بسبب الصراع في الشرق الأوسط، وقد تتخذ مزيدا من الإجراءات المتعلقة ​بالأسعار، مما يؤكد سعي شركات الطيران العالمية إلى تحميل الركاب تكاليف ارتفاع أسعار النفط.

وقالت شركة الطيران النيوزيلندية إن أسعار ‌وقود الطائرات، التي كانت تتراوح ​بين 85 و90 دولارا للبرميل قبل الصراع، ارتفعت بشدة إلى ما بين 150 و200 دولار للبرميل في الأيام القليلة الماضية، مضيفة أنها ستعلق توقعاتها المالية لعام 2026 بسبب عدم اليقين إزاء الصراع.

ورفعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أسعار النفط، مما أدى إلى اضطراب السفر العالمي وأثار مخاوف من حدوث ركود عميق في السفر واحتمال توقف الطيران على نطاق واسع.

وفي رد عبر البريد الإلكتروني لرويترز، قالت شركة الطيران النيوزيلندية إنها رفعت أسعار التذاكر الاقتصادية للرحلات الداخلية 10 دولارات نيوزيلندية (5.92 دولارات)، و20 دولارا نيوزيلنديا للرحلات الدولية القصيرة ⁠المدى، و90 دولارا نيوزيلنديا للرحلات الطويلة المدى.

وبينما ارتفعت أسعار تذاكر الطيران على الخطوط بين آسيا وأوروبا بسبب إغلاق المجال الجوي وقيود السعة، فإن إير نيوزيلاند هي واحدة من أولى شركات الطيران التي أعلنت عن زيادات واسعة في أسعار التذاكر منذ بدء الحرب.

وقالت الشركة "إذا أدى الصراع إلى استمرار ارتفاع تكاليف وقود الطائرات، فقد نضطر إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات المتعلقة بالأسعار وتعديل شبكتنا وجدولنا الزمني حسب ‌الحاجة".

ومع ارتفاع أسعار النفط، طلبت شركة فيتنام إيرلاينز من السلطات المحلية إلغاء الضريبة البيئية على وقود الطائرات لمساعدتها في الحفاظ على عملياتها.

وقالت حكومة الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا إن تكاليف تشغيل شركات الطيران الفيتنامية ارتفعت 60 إلى 70 بالمئة بسبب ارتفاع أسعار وقود الطائرات، وأن ‌موردي الوقود يواجهون صعوبات في تلبية طلب شركات الطيران.

وأكدت إير نيوزيلاند أنه لا يوجد حالياً ‌أي اضطراب في إمدادات وقود الطائرات في نيوزيلندا، لكنها تعمل عن كثب مع الموردين والحكومة لمراقبة التطورات العالمية.

أسعار الأسهم

وفي خطوة ‌رفعت بعض أسهم شركات الطيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ‌ترامب أمس إن الحرب قد تنتهي قريبا، ما أدى إلى انخفاض أسعار النفط إلى نحو 90 دولارا للبرميل اليوم الثلاثاء، بعد أن بلغت ذروتها عند 119 دولارا أمس.

وفي آسيا، أظهرت ​أسهم شركات الطيران مؤشرات على ‌الاستقرار، إذ ارتفع سهم إير نيوزيلاند اثنين بالمئة ​وكوريان إيرلاينز ثمانية بالمئة وكوانتاس إيرلاينز الأسترالية 1.5 بالمئة ⁠وكاثاي باسيفيك في هونج كونج بأكثر من أربعة بالمئة. وكانت جميعها سجلت انخفاضات حادة أمس.

وتفرض كاثاي باسيفيك بالفعل رسوما إضافية على الوقود، مثل 72.90 دولارا للرحلة الواحدة بين هونج كونج وأوروبا وأمريكا الشمالية، والتي أبقتها ثابتة الشهر الماضي.

وقالت الشركة اليوم إنها تراجع هذه الرسوم الإضافية شهريا، ​مع الأخذ في الاعتبار بشكل أساسي ⁠تقلبات أسعار وقود الطائرات وليس أسعار ⁠النفط، وتجري التعديلات اللازمة.

والوقود ثاني أكبر نفقات شركات الطيران بعد العمالة، إذ يمثل عادة ما بين خمس إلى ربع النفقات التشغيلية. وبعض شركات الطيران الآسيوية والأوروبية الكبرى لديها تغطية تأمينية من تقلبات أسعار النفط، لكن شركات الطيران الأمريكية توقفت عن هذه الممارسة إلى حد بعيد خلال العقدين ⁠الماضيين.

وتؤدي أسعار النفط المرتفعة وإغلاق المجال الجوي بسبب الحرب إلى تقييد السعة، مما يدفع أسعار تذاكر الطيران على بعض الخطوط إلى مستويات عالية للغاية ويجبر بعض الأشخاص على معاودة النظر في خطط السفر قبل موسم الذروة في الصيف.

الحرب وصناعة السفر

قد يكون لارتفاع أسعار الوقود آثار خطيرة على صناعة السفر العالمية، مع مواجهة شركات الطيران بالفعل قيودا على المجال الجوي، حيث يغير الطيارون مساراتهم لتجنب الصراع في الشرق الأوسط وتمتلئ السعة على المسارات الشهيرة.

وفي تايلاند، توقعت وزارة السياحة أنه إذا استمر الصراع لأكثر من ثمانية أسابيع، فستخسر البلاد ما ​مجموعه 595974 سائحا و40.9 مليار بات (1.29 مليار دولار) من ‌إيرادات السياحة.