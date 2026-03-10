فائض تجاري قياسي للصين مع قفزة قوية في الصادرات

MENAFN - Al-Bayan) سجلت الصين أعلى فائض تجاري في تاريخها خلال شهري يناير وفبراير مجتمعين، في مؤشر على قوة أداء ثاني أكبر اقتصاد في العالم رغم استمرار التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.

وأظهرت البيانات أن الفائض التجاري بلغ 213.62 مليار دولار، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى نحو 179.6 مليار دولار، وفقاً لتقارير اقتصادية نقلها موقع CNBC.

نمو قوي

ارتفعت صادرات الصين بنسبة 21.8% على أساس سنوي خلال الشهرين الأولين من العام، متجاوزة بكثير توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى نمو بنحو 7.1%، وفق استطلاع أجرته رويترز.

كما سجلت الواردات نمواً بنسبة 19.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزة التوقعات البالغة 6.3%، ما يعكس نشاطاً تجارياً قوياً في بداية العام.

تحولات الشركاء

وأظهرت بيانات الجمارك الصينية تراجع التجارة مع الولايات المتحدة بنسبة 16.9% لتبلغ 609.71 مليارات يوان (88.22 مليار دولار)، في المقابل ارتفعت التجارة مع الاتحاد الأوروبي بنسبة 19.9% إلى 998.94 مليار يوان.

كما صعد حجم التجارة مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بنسبة 20.3% ليصل إلى 1.24 تريليون يوان، ما يعكس تنوع الشركاء التجاريين لبكين.

عوامل موسمية

ويرجع جزء من هذا الارتفاع إلى تأثير عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، حيث تجمع الصين عادة بيانات شهري يناير وفبراير معاً لتقليل التشوهات الموسمية الناتجة عن العطلة.

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في شركة Pinpoint Asset Management: إن توقيت العطلة هذا العام ربما ساهم في تعزيز معدل النمو السنوي للصادرات، لكنه أشار إلى أن ذلك لا يفسر وحده قوة الأرقام المسجلة.

توقعات حذرة

تأتي هذه البيانات في وقت حددت فيه الحكومة الصينية هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بين 4.5% و5%، وهو الأدنى منذ أوائل التسعينيات، بحسب ما أعلنه رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ خلال الاجتماعات السياسية السنوية في بكين.

وفي الوقت ذاته ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين بنسبة 1.3% في فبراير مقارنة بالعام السابق، وهو أعلى معدل ارتفاع منذ أكثر من ثلاث سنوات.

استمرار التوتر التجاري

ورغم تحسن العلاقات نسبياً بعد لقاء جمع الرئيسين شي جين بينغ ودونالد ترامب على هامش قمة قمة أبيك في بوسان في كوريا الجنوبية، فإن الرسوم الجمركية الأمريكية على بعض السلع الصينية لا تزال مرتفعة، إذ قد تصل إلى 100% في بعض المنتجات.

وبحسب شركة تشاينا بريفنج China Briefing لاستخبارات الأعمال، فإن متوسط التعريفات الفعلية على العديد من السلع الصينية المتجهة إلى الولايات المتحدة يظل قريباً من 30%، وهو أعلى من معظم الدول الأخرى، ما يعكس استمرار الضغوط التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.