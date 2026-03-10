تباين الأسواق العالمية مع آمال إنهاء حرب الشرق الأوسط وتحديات إيرانية

MENAFN - Al-Bayan) شهدت الأسواق الآسيوية تقلبات ملحوظة خلال تداولات الثلاثاء، حيث ارتفعت الأسهم وتراجعت أسعار النفط بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أشار فيها إلى أن الحرب في الشرق الأوسط قد ((تنتهي قريباً))، قبل أن تتبدد هذه الآمال سريعاً مع تصريحات من الجيش الإيراني تؤكد استمرار القتال.

صعود الأسهم وتراجع النفط

ارتفع مؤشر MSCI Asia Pacific ex-Japan بنسبة 2.8%، ما قلص خسائره منذ بداية النزاع. كما صعد مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 2.7%، في حين قفز مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنحو 6.6% قبل أن يقلص مكاسبه لاحقاً.

في المقابل، تراجعت العقود الآجلة لخام نفط برنت بنسبة وصلت إلى 11% لتتداول فوق 88 دولاراً للبرميل قبل أن تقلص خسائرها إلى نحو 6.6%.

أما العقود الآجلة للأسهم الأمريكية فكانت أكثر استقراراً، حيث تراجعت العقود المصغرة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.2% بعد تعافٍ شهدته الأسواق في جلسة الاثنين.

إشارات متضاربة

أثارت تصريحات ترامب موجة تفاؤل في الأسواق، لكنها جاءت متناقضة مع تطورات داخل إيران، حيث أعلن الحرس الثوري استمرار الحصار المفروض على صادرات النفط حتى توقف الهجمات الأمريكية والإسرائيلية.

كما التف المتشددون حول المرشد الأعلى الجديد مجتبى خامنئي، في مؤشر على تصعيد محتمل في الصراع.

وقال ترامب عبر منصة ((تروث سوشيال)) إن أي محاولة إيرانية لتعطيل تدفق النفط عبر مضيق هرمز ستواجه برد عسكري ((أقوى بعشرين مرة)).

انتعاش الأسواق

تعافت الأسواق الآسيوية جزئياً بعد عمليات بيع واسعة يوم الاثنين، وسط زيادة إقبال المستثمرين الأفراد على المخاطرة. وفي كوريا الجنوبية تم تفعيل آلية تقييد التداول بعد ارتفاع العقود الآجلة بأكثر من 5%، ما أدى إلى إيقاف التداول الآلي مؤقتاً.

في الصين، ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 1.1% مدعوماً ببيانات أظهرت تسارع نمو الصادرات خلال أول شهرين من العام.

السندات والتضخم

شهدت سندات الخزانة الأمريكية انتعاشاً بعد ارتفاع أسعار النفط في وقت سابق، حيث انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.11%. وتشير التوقعات حالياً إلى احتمال بدء مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في يوليو، وفق أداة CME FedWatch.

العملات والذهب

تراجع مؤشر الدولار الأمريكي إلى مستوى 98.84 بعد خسائر في الجلسة السابقة. وفي المقابل ارتفع سعر الذهب بنسبة 0.8% ليصل إلى نحو 5177 دولاراً.

أما العملات الرقمية فبقيت في نطاق محدود، حيث صعدت بتكوين بنسبة 1.4% إلى نحو 69.976 دولاراً، بينما ارتفعت إيثيريوم بنسبة 0.9% إلى حوالي 2.043 دولاراً.

صدمة تضخمية

حذر محللون في BlackRock من أن الأسواق تسعّر حالياً اضطرابات قد تستمر لأسابيع، مشيرين إلى وجود خطر حدوث صدمة ركود تضخمي، وإن كان ذلك ليس السيناريو الحتمي.

وتبقى الأسواق العالمية في حالة ترقب، مع استمرار تأثير التوترات الجيوسياسية على أسعار الطاقة والتضخم واتجاهات السياسة النقدية حول العالم.