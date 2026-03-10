  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
غارات إسرائيلية ليلية على لبنان

2026-03-10 04:33:47
(MENAFN- Al-Bayan) نفذت إسرائيل غارات ليلية طالت قرى في جنوب لبنان وشرقه، في الوقت الذي تستهدف فيه إسرائيل مقاتلي "حزب الله" اللبناني المدعوم من إيران.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن "الطيران الحربي المعادي شن ليلا غارات على بلدات: المجادل، شقرا، وصريفا. وفي جزين، أغار الطيران على الريحان" في جنوب لبنان. أضافت الوكالة "أما في البقاع الغربي، فنفذ غارات على مرتفعات عين التينة".

