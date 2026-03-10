غارات إسرائيلية ليلية على لبنان

403
غارات إسرائيلية ليلية على لبنان
(MENAFN- Al-Bayan) نفذت إسرائيل غارات ليلية طالت قرى في جنوب لبنان وشرقه، في الوقت الذي تستهدف فيه إسرائيل مقاتلي "حزب الله" اللبناني المدعوم من إيران.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن "الطيران الحربي المعادي شن ليلا غارات على بلدات: المجادل، شقرا، وصريفا. وفي جزين، أغار الطيران على الريحان" في جنوب لبنان. أضافت الوكالة "أما في البقاع الغربي، فنفذ غارات على مرتفعات عين التينة".
