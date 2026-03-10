  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
صفارات الإنذار تدوي في بلدات عدة بالجليل الغربي

2026-03-10 02:02:32
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار تدوي في بلدات عدة بالجليل الغربي للاشتباه بتسلل مسيّرة.

MENAFN10032026000208011052ID1110839855

