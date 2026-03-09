رجال الأعمال البحرينية تدعو إلى استمرار المشاركة الفاعلة في المبادرة الوطنية للتطوع

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٠ مارس ٢٠٢٦ - 02:00

‭ ‬أشاد‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينية‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬بالإقبال‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬المنصة‭ ‬الوطنية‭ ‬للتطوع،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أهمية‭ ‬استمرار‭ ‬هذا‭ ‬التفاعل‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬عمق‭ ‬روح‭ ‬المسؤولية‭ ‬الوطنية‭ ‬لدى‭ ‬أبناء‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمقيمين‭ ‬وحرصهم‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬الإسهام‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬الوطن‭ ‬ودعم‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الظروف‭.‬

وأشار‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التفاعل‭ ‬الواسع‭ ‬يجسد‭ ‬الالتفاف‭ ‬الوطني‭ ‬خلف‭ ‬قيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وبدعم‭ ‬وتوجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

وأضاف‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬أن‭ ‬حجم‭ ‬المشاركة‭ ‬المعلنة‭ ‬يعكس‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي‭ ‬المجتمعي‭ ‬العالي،‭ ‬حيث‭ ‬تجاوز‭ ‬عدد‭ ‬المسجلين‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬ألف‭ ‬متطوع،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬ألف‭ ‬مواطن‭ ‬وما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬5‭ ‬آلاف‭ ‬مقيم،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬مشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬500‭ ‬شركة‭ ‬ومؤسسة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬روح‭ ‬التضامن‭ ‬والتكاتف‭ ‬التي‭ ‬يتميز‭ ‬بها‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬بمختلف‭ ‬مكوناته‭.‬

وأكد‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬أن‭ ‬مجالات‭ ‬التطوع‭ ‬المتاحة‭ ‬عبر‭ ‬المنصة‭ ‬تتسم‭ ‬بالتنوع‭ ‬والشمول،‭ ‬وتشمل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المجالات‭ ‬التي‭ ‬تتيح‭ ‬للأفراد‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الإسهام‭ ‬وفق‭ ‬قدراتهم‭ ‬وخبراتهم،‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬الجوانب‭ ‬التنظيمية‭ ‬أو‭ ‬اللوجستية‭ ‬أو‭ ‬المجتمعية،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬تكامل‭ ‬الأدوار‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬لخدمة‭ ‬الوطن‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭. ‬ودعا‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬مختلف‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع،‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬ومؤسسات‭ ‬وقطاع‭ ‬خاص،‭ ‬إلى‭ ‬المبادرة‭ ‬بالتسجيل‭ ‬في‭ ‬المنصة‭ ‬الوطنية‭ ‬للتطوع‭ ‬والمشاركة‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬مساهمة‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬الوطنية‭ ‬تجسد‭ ‬روح‭ ‬الانتماء‭ ‬والمسؤولية‭ ‬المشتركة،‭ ‬وتعزز‭ ‬من‭ ‬قدرة‭ ‬المجتمع‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬إثراء‭ ‬مسيرة‭ ‬الخير‭ ‬والتنمية‭ ‬بقيادة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭.‬