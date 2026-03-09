رجال الأعمال البحرينية تدعو إلى استمرار المشاركة الفاعلة في المبادرة الوطنية للتطوع

رجال الأعمال البحرينية تدعو إلى استمرار المشاركة الفاعلة في المبادرة الوطنية للتطوع
أشاد رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية أحمد بن هندي بالإقبال الكبير على التسجيل في المنصة الوطنية للتطوع، مؤكداً أهمية استمرار هذا التفاعل الذي يعكس عمق روح المسؤولية الوطنية لدى أبناء مملكة البحرين والمقيمين وحرصهم الدائم على الإسهام في حماية الوطن ودعم الجهود الوطنية في مختلف الظروف.
وأشار بن هندي إلى أن هذا التفاعل الواسع يجسد الالتفاف الوطني خلف قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبدعم وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف بن هندي أن حجم المشاركة المعلنة يعكس مستوى الوعي المجتمعي العالي، حيث تجاوز عدد المسجلين أكثر من 20 ألف متطوع، من بينهم أكثر من 14 ألف مواطن وما يزيد على 5 آلاف مقيم، إضافة إلى مشاركة أكثر من 500 شركة ومؤسسة، وهو ما يعكس روح التضامن والتكاتف التي يتميز بها المجتمع البحريني بمختلف مكوناته.
وأكد بن هندي أن مجالات التطوع المتاحة عبر المنصة تتسم بالتنوع والشمول، وتشمل العديد من المجالات التي تتيح للأفراد والمؤسسات الإسهام وفق قدراتهم وخبراتهم، سواء في الجوانب التنظيمية أو اللوجستية أو المجتمعية، بما يعزز من تكامل الأدوار بين مختلف القطاعات لخدمة الوطن في هذه المرحلة. ودعا بن هندي مختلف فئات المجتمع، من أفراد ومؤسسات وقطاع خاص، إلى المبادرة بالتسجيل في المنصة الوطنية للتطوع والمشاركة الفاعلة في دعم الجهود الوطنية، مؤكداً أن مساهمة الجميع في مثل هذه المبادرات الوطنية تجسد روح الانتماء والمسؤولية المشتركة، وتعزز من قدرة المجتمع على مواجهة التحديات بما يسهم في إثراء مسيرة الخير والتنمية بقيادة جلالة الملك المعظم.
