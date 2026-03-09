تغطية الإصدار رقم مائتين وتسعة وتسعين لصكوك السلم الإسلامية الحكومية القصيرة الأجل

تغطية الإصدار رقم مائتين وتسعة وتسعين لصكوك السلم الإسلامية الحكومية القصيرة الأجل
أعلن مصرف البحرين المركزي أنه تمت تغطية الإصدار رقم 299 ( BH 0001530599) من صكوك السلم الإسلامية الحكومية القصيرة الأجل التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.
تبلغ قيمة الإصدار 50 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوماً تبدأ في 11 مارس 2026 إلى 10 يونيو 2026. ويبلغ العائد المتوقع لهذه الصكوك 4.99% مقارنة بسعر العائد 4.85% للإصدار السابق بتاريخ 11 فبراير 2026، علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 100%.
