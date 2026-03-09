تغطية الإصدار رقم مائتين وتسعة وتسعين لصكوك السلم الإسلامية الحكومية القصيرة الأجل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٠ مارس ٢٠٢٦ - 02:00

‮ ‬أعلن‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬أنه‭ ‬تمت‭ ‬تغطية‭ ‬الإصدار‭ ‬رقم‭ ‬299‭ (‬ BH 0001530599‭) ‬من‭ ‬صكوك‭ ‬السلم‭ ‬الإسلامية‭ ‬الحكومية‭ ‬القصيرة‭ ‬الأجل‭ ‬التي‭ ‬يصدرها‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬حكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

تبلغ‭ ‬قيمة‭ ‬الإصدار‭ ‬50‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لفترة‭ ‬استحقاق‭ ‬91‭ ‬يوماً‭ ‬تبدأ‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬مارس‭ ‬2026‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬يونيو‭ ‬2026‭. ‬ويبلغ‭ ‬العائد‭ ‬المتوقع‭ ‬لهذه‭ ‬الصكوك‭ ‬4‭.‬99‭% ‬مقارنة‭ ‬بسعر‭ ‬العائد‭ ‬4‭.‬85‭% ‬للإصدار‭ ‬السابق‭ ‬بتاريخ‭ ‬11‭ ‬فبراير‭ ‬2026،‭ ‬علماً‭ ‬بأنه‭ ‬قد‭ ‬تمت‭ ‬تغطية‭ ‬الإصدار‭ ‬بنسبة‭ ‬100‭%.‬