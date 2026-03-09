403
مجموعة السبع: لن نضخ نفط من الاحتياطيات في الوقت الحالي
(MENAFN- Al Watan) قال مسؤول في مجموعة السبع إن وزراء مالية المجموعة اتفقوا، الاثنين، على عدم ضخ نفط من الاحتياطيات الاستراتيجية في الوقت الحالي.
وأوضح المسؤول المطلع على مناقشات وزراء مالية المجموعة لـ"رويترز": "كان هناك إجماع واسع حول هذا الأمر". وأضاف المسؤول "لم يكن هناك معارضة، بل كان الأمر يتعلق بالتوقيت. هناك حاجة إلى المزيد من التحليل".
وأضاف المسؤول أن وزراء الطاقة في مجموعة السبع سيجرون اجتماعاً عبر الهاتف حول نفس الموضوع، الثلاثاء، وسيجتمع قادة مجموعة السبع في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وقال المسؤول: "في رأيي، القرار النهائي سيتخذه القادة".
وعقد وزراء مالية مجموعة السبع اجتماعاً عبر الهاتف، في وقت سابق الاثنين، لمناقشة كيفية التعامل من الارتفاع المفاجئ في أسعار النفط الليلة الماضية بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.
وقالوا في بيان إنهم مستعدون لاتخاذ "التدابير اللازمة" لدعم الإمدادات العالمية من الطاقة، بما في ذلك الإفراج عن المخزونات، لكنهم لم يقرروا القيام بذلك في الوقت الحالي.
وتضم مجموعة السبع الولايات المتحدة وكندا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا.
