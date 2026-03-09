  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
مجموعة السبع: لن نضخ نفط من الاحتياطيات في الوقت الحالي

مجموعة السبع: لن نضخ نفط من الاحتياطيات في الوقت الحالي

2026-03-09 11:13:53
(MENAFN- Al Watan) قال مسؤول في مجموعة السبع إن وزراء مالية المجموعة اتفقوا، الاثنين، على عدم ⁠ضخ نفط ‌من الاحتياطيات الاستراتيجية في الوقت الحالي.
وأوضح المسؤول المطلع على مناقشات ‌وزراء مالية المجموعة لـ"رويترز": "كان هناك إجماع واسع ​حول هذا الأمر". وأضاف المسؤول "لم يكن ⁠هناك معارضة، بل ​كان الأمر يتعلق بالتوقيت. ⁠هناك حاجة ‌إلى المزيد من التحليل".
وأضاف المسؤول أن وزراء الطاقة في مجموعة السبع سيجرون اجتماعاً عبر ‌الهاتف حول نفس الموضوع، الثلاثاء، وسيجتمع قادة مجموعة السبع في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وقال المسؤول: "في رأيي، ​القرار النهائي سيتخذه القادة".
وعقد وزراء مالية مجموعة ​السبع اجتماعاً عبر ⁠الهاتف، في وقت سابق الاثنين، لمناقشة كيفية التعامل ⁠من الارتفاع المفاجئ في أسعار النفط الليلة الماضية بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.
وقالوا في ​بيان إنهم مستعدون لاتخاذ "التدابير اللازمة" لدعم الإمدادات العالمية من الطاقة، بما في ذلك الإفراج عن ⁠المخزونات، لكنهم لم يقرروا القيام بذلك ​في ​الوقت الحالي.
وتضم مجموعة السبع الولايات المتحدة وكندا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا.

