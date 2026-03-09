  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
عون يتهم حزب الله بتهديد الدولة

2026-03-09 11:13:53
(MENAFN- Al Watan) في موقف سياسي غير مسبوق منذ اندلاع الحرب الإقليمية الأخيرة، وجّه الرئيس اللبناني، جوزيف عون، اتهامات مباشرة إلى حزب الله بالسعي إلى ((سقوط دولة لبنان))، معتبرًا أن إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل جاء لخدمة حسابات النظام الإيراني بعد مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، وفي الوقت نفسه، طرح عون مبادرة سياسية لوقف التصعيد تتضمن هدنة شاملة ومفاوضات مباشرة بين بيروت وتل أبيب برعاية دولية. مبادرة لوقف الحرب
وفي محاولة لاحتواء التصعيد، عرض عون مبادرة من أربع نقاط تهدف إلى وقف الحرب ومنع انزلاق لبنان إلى مواجهة واسعة.
وتتضمن المبادرة إعلان هدنة كاملة مع إسرائيل، وتقديم دعم لوجستي دولي للجيش اللبناني لتمكينه من السيطرة على الوضع الأمني ونزع السلاح غير الشرعي، إضافة إلى بدء مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية دولية.
وأكد عون أن تنفيذ هذه الخطوات يتطلب دعمًا دوليًا واضحًا، معتبرًا أن استقرار لبنان بات مرتبطًا بإعادة تثبيت سلطة الدولة، ومنع أي أطراف مسلحة من اتخاذ قرارات الحرب بمعزل عن المؤسسات الرسمية.
ضغوط إسرائيلية
في المقابل، تصاعدت الضغوط الإسرائيلية على بيروت، إذ قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن الحكومة اللبنانية تعهدت بنزع سلاح حزب الله، لكنها لم تفِ بتلك الالتزامات حتى الآن، وأضاف أن السلطات اللبنانية سمحت للحزب بالتوسع جنوب البلاد دون منعه، مشددًا على أن تل أبيب ستواصل الضغط لضمان تنفيذ تلك التعهدات.
لبنان في قلب الحرب
ويأتي هذا التصعيد بعد أن أصبح لبنان جزءًا من الحرب الإقليمية المتسعة منذ الثاني من مارس، عقب إطلاق حزب الله صواريخ باتجاه إسرائيل ردًا على مقتل المرشد الإيراني، علي خامنئي، خلال الضربات التي استهدفت إيران في 28 فبراير الماضي.
وردت إسرائيل بتوسيع نطاق ضرباتها داخل الأراضي اللبنانية، بما في ذلك استهداف مواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق حدودية في الجنوب، مع توغل محدود لقواتها في عدد من القرى الحدودية.
وفي ظل هذا المشهد المتوتر، تسعى الحكومة اللبنانية إلى تثبيت سلطة الدولة ومنع اتساع رقعة المواجهة، وسط مخاوف متزايدة من انزلاق لبنان إلى حرب مفتوحة قد تهدد استقراره السياسي والاقتصادي الهش. اتهامات مباشرة
وخلال لقاء عبر الفيديو مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي، قال عون إن إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية كان ((محاولة لشراء سقوط الدولة اللبنانية لصالح حسابات النظام الإيراني))، مؤكدًا أن السلطات اللبنانية تمكنت حتى الآن من إحباط هذا المسار.
وأضاف أن ما جرى ((كان فخًا وكمينًا شبه مكشوفين للدولة اللبنانية وللشعب اللبناني))، في إشارة إلى تداعيات التصعيد العسكري، الذي أدخل لبنان في قلب المواجهة الإقليمية المتصاعدة منذ نهاية فبراير الماضي. وشدد الرئيس اللبناني على أن الحكومة ماضية في اتخاذ خطوات حاسمة لضبط السلاح خارج مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن القرار الرسمي يقضي بحظر أي نشاط عسكري أو أمني لحزب الله داخل البلاد.

