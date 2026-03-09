403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
عون يتهم حزب الله بتهديد الدولة
(MENAFN- Al Watan) في موقف سياسي غير مسبوق منذ اندلاع الحرب الإقليمية الأخيرة، وجّه الرئيس اللبناني، جوزيف عون، اتهامات مباشرة إلى حزب الله بالسعي إلى ((سقوط دولة لبنان))، معتبرًا أن إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل جاء لخدمة حسابات النظام الإيراني بعد مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، وفي الوقت نفسه، طرح عون مبادرة سياسية لوقف التصعيد تتضمن هدنة شاملة ومفاوضات مباشرة بين بيروت وتل أبيب برعاية دولية. مبادرة لوقف الحرب
وفي محاولة لاحتواء التصعيد، عرض عون مبادرة من أربع نقاط تهدف إلى وقف الحرب ومنع انزلاق لبنان إلى مواجهة واسعة.
وتتضمن المبادرة إعلان هدنة كاملة مع إسرائيل، وتقديم دعم لوجستي دولي للجيش اللبناني لتمكينه من السيطرة على الوضع الأمني ونزع السلاح غير الشرعي، إضافة إلى بدء مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية دولية.
وأكد عون أن تنفيذ هذه الخطوات يتطلب دعمًا دوليًا واضحًا، معتبرًا أن استقرار لبنان بات مرتبطًا بإعادة تثبيت سلطة الدولة، ومنع أي أطراف مسلحة من اتخاذ قرارات الحرب بمعزل عن المؤسسات الرسمية.
ضغوط إسرائيلية
في المقابل، تصاعدت الضغوط الإسرائيلية على بيروت، إذ قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن الحكومة اللبنانية تعهدت بنزع سلاح حزب الله، لكنها لم تفِ بتلك الالتزامات حتى الآن، وأضاف أن السلطات اللبنانية سمحت للحزب بالتوسع جنوب البلاد دون منعه، مشددًا على أن تل أبيب ستواصل الضغط لضمان تنفيذ تلك التعهدات.
لبنان في قلب الحرب
ويأتي هذا التصعيد بعد أن أصبح لبنان جزءًا من الحرب الإقليمية المتسعة منذ الثاني من مارس، عقب إطلاق حزب الله صواريخ باتجاه إسرائيل ردًا على مقتل المرشد الإيراني، علي خامنئي، خلال الضربات التي استهدفت إيران في 28 فبراير الماضي.
وردت إسرائيل بتوسيع نطاق ضرباتها داخل الأراضي اللبنانية، بما في ذلك استهداف مواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق حدودية في الجنوب، مع توغل محدود لقواتها في عدد من القرى الحدودية.
وفي ظل هذا المشهد المتوتر، تسعى الحكومة اللبنانية إلى تثبيت سلطة الدولة ومنع اتساع رقعة المواجهة، وسط مخاوف متزايدة من انزلاق لبنان إلى حرب مفتوحة قد تهدد استقراره السياسي والاقتصادي الهش. اتهامات مباشرة
وخلال لقاء عبر الفيديو مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي، قال عون إن إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية كان ((محاولة لشراء سقوط الدولة اللبنانية لصالح حسابات النظام الإيراني))، مؤكدًا أن السلطات اللبنانية تمكنت حتى الآن من إحباط هذا المسار.
وأضاف أن ما جرى ((كان فخًا وكمينًا شبه مكشوفين للدولة اللبنانية وللشعب اللبناني))، في إشارة إلى تداعيات التصعيد العسكري، الذي أدخل لبنان في قلب المواجهة الإقليمية المتصاعدة منذ نهاية فبراير الماضي. وشدد الرئيس اللبناني على أن الحكومة ماضية في اتخاذ خطوات حاسمة لضبط السلاح خارج مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن القرار الرسمي يقضي بحظر أي نشاط عسكري أو أمني لحزب الله داخل البلاد.
وفي محاولة لاحتواء التصعيد، عرض عون مبادرة من أربع نقاط تهدف إلى وقف الحرب ومنع انزلاق لبنان إلى مواجهة واسعة.
وتتضمن المبادرة إعلان هدنة كاملة مع إسرائيل، وتقديم دعم لوجستي دولي للجيش اللبناني لتمكينه من السيطرة على الوضع الأمني ونزع السلاح غير الشرعي، إضافة إلى بدء مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية دولية.
وأكد عون أن تنفيذ هذه الخطوات يتطلب دعمًا دوليًا واضحًا، معتبرًا أن استقرار لبنان بات مرتبطًا بإعادة تثبيت سلطة الدولة، ومنع أي أطراف مسلحة من اتخاذ قرارات الحرب بمعزل عن المؤسسات الرسمية.
ضغوط إسرائيلية
في المقابل، تصاعدت الضغوط الإسرائيلية على بيروت، إذ قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن الحكومة اللبنانية تعهدت بنزع سلاح حزب الله، لكنها لم تفِ بتلك الالتزامات حتى الآن، وأضاف أن السلطات اللبنانية سمحت للحزب بالتوسع جنوب البلاد دون منعه، مشددًا على أن تل أبيب ستواصل الضغط لضمان تنفيذ تلك التعهدات.
لبنان في قلب الحرب
ويأتي هذا التصعيد بعد أن أصبح لبنان جزءًا من الحرب الإقليمية المتسعة منذ الثاني من مارس، عقب إطلاق حزب الله صواريخ باتجاه إسرائيل ردًا على مقتل المرشد الإيراني، علي خامنئي، خلال الضربات التي استهدفت إيران في 28 فبراير الماضي.
وردت إسرائيل بتوسيع نطاق ضرباتها داخل الأراضي اللبنانية، بما في ذلك استهداف مواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق حدودية في الجنوب، مع توغل محدود لقواتها في عدد من القرى الحدودية.
وفي ظل هذا المشهد المتوتر، تسعى الحكومة اللبنانية إلى تثبيت سلطة الدولة ومنع اتساع رقعة المواجهة، وسط مخاوف متزايدة من انزلاق لبنان إلى حرب مفتوحة قد تهدد استقراره السياسي والاقتصادي الهش. اتهامات مباشرة
وخلال لقاء عبر الفيديو مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي، قال عون إن إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية كان ((محاولة لشراء سقوط الدولة اللبنانية لصالح حسابات النظام الإيراني))، مؤكدًا أن السلطات اللبنانية تمكنت حتى الآن من إحباط هذا المسار.
وأضاف أن ما جرى ((كان فخًا وكمينًا شبه مكشوفين للدولة اللبنانية وللشعب اللبناني))، في إشارة إلى تداعيات التصعيد العسكري، الذي أدخل لبنان في قلب المواجهة الإقليمية المتصاعدة منذ نهاية فبراير الماضي. وشدد الرئيس اللبناني على أن الحكومة ماضية في اتخاذ خطوات حاسمة لضبط السلاح خارج مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن القرار الرسمي يقضي بحظر أي نشاط عسكري أو أمني لحزب الله داخل البلاد.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment