الخطوط الكويتية مسافرو الرحلة المخصصة لنقل المواطنين العائدين من لندن عبر مطار الدمام يصلون إلى حدود الكويت

الخطوط الكويتية مسافرو الرحلة المخصصة لنقل المواطنين العائدين من لندن عبر مطار الدمام يصلون إلى حدود الكويت
أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية الجمعة أن مسافري رحلتها المخصصة لنقل المواطنين العائدين من لندن عبر مطار الدمام في المملكة العربية السعودية وصلوا إلى حدود الكويت وذلك في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية والهيئة العامة للطيران المدني والجهات المعنية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الكويتية بالتكليف عبدالوهاب الشطي في تصريح ل (كونا) إن الشركة تضع على رأس أولوياتها أداء دورها الوطني في خدمة دولة الكويت، مؤكدا أن الناقل الوطني قام بتسخير كافة إمكاناته التشغيلية وجميع العاملين بالشركة للمساهمة في تسهيل عودة المواطنين في هذه الظروف وبالتعاون مع وزارة الخارجية والهيئة العامة للطيران المدني وشركة النقل العام الكويتية والجهات المختصة.
وأضاف الشطي أن تشغيل هذه الرحلات يأتي ضمن خطة تشغيلية متكاملة تم إعدادها لضمان عودة المواطنين في الخارج بشكل منتظم وآمن، مشيرا إلى أن الشركة تعمل على متابعة حركة المسافرين والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان انسيابية إجراءات السفر والعودة.
وأوضح أن عملية إعادة المواطنين ستتم بشكل تدريجي وفق جدول تشغيلي يتم تنفيذه تباعا خلال الفترة المقبلة بما يضمن استيعاب أكبر عدد ممكن من المواطنين الراغبين بالعودة مع الالتزام بكافة الإجراءات التنظيمية المعمول بها في مثل هذه الحالات.
وأكد أن الخطوط الجوية الكويتية ملتزمة بتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة في الحفاظ على سلامة المواطنين وأطقم الطائرات والطائرات وأنها تضعهم في مقدمة أولوياتها.
وأعرب الشطي عن جزيل شكره إلى السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، مثمنا جهودهم ومساندتهم في تسهيل كافة الإجراءات لتسيير الرحلات وعمليات تشغيل الرحلات من المطارات المختلفة في المملكة.
وأعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية الأربعاء الماضي عن إتاحة الفرصة للمواطنين الراغبين بالعودة إلى الكويت عبر المملكة العربية السعودية برا للتسجيل والسفر من خلال عدد من المدن المحددة من بينها لندن ومانشستر وباريس وميلانو وبرشلونة وميونيخ وإسطنبول والقاهرة وعمان بالإضافة إلى مانيلا وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment