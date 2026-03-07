الخطوط الكويتية مسافرو الرحلة المخصصة لنقل المواطنين العائدين من لندن عبر مطار الدمام يصلون إلى حدود الكويت

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية الجمعة أن مسافري رحلتها المخصصة لنقل المواطنين العائدين من لندن عبر مطار الدمام في المملكة العربية السعودية وصلوا إلى حدود الكويت وذلك في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية والهيئة العامة للطيران المدني والجهات المعنية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الكويتية بالتكليف عبدالوهاب الشطي في تصريح ل (كونا) إن الشركة تضع على رأس أولوياتها أداء دورها الوطني في خدمة دولة الكويت، مؤكدا أن الناقل الوطني قام بتسخير كافة إمكاناته التشغيلية وجميع العاملين بالشركة للمساهمة في تسهيل عودة المواطنين في هذه الظروف وبالتعاون مع وزارة الخارجية والهيئة العامة للطيران المدني وشركة النقل العام الكويتية والجهات المختصة.

وأضاف الشطي أن تشغيل هذه الرحلات يأتي ضمن خطة تشغيلية متكاملة تم إعدادها لضمان عودة المواطنين في الخارج بشكل منتظم وآمن، مشيرا إلى أن الشركة تعمل على متابعة حركة المسافرين والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان انسيابية إجراءات السفر والعودة.

وأوضح أن عملية إعادة المواطنين ستتم بشكل تدريجي وفق جدول تشغيلي يتم تنفيذه تباعا خلال الفترة المقبلة بما يضمن استيعاب أكبر عدد ممكن من المواطنين الراغبين بالعودة مع الالتزام بكافة الإجراءات التنظيمية المعمول بها في مثل هذه الحالات.

وأكد أن الخطوط الجوية الكويتية ملتزمة بتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة في الحفاظ على سلامة المواطنين وأطقم الطائرات والطائرات وأنها تضعهم في مقدمة أولوياتها.

وأعرب الشطي عن جزيل شكره إلى السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، مثمنا جهودهم ومساندتهم في تسهيل كافة الإجراءات لتسيير الرحلات وعمليات تشغيل الرحلات من المطارات المختلفة في المملكة.

وأعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية الأربعاء الماضي عن إتاحة الفرصة للمواطنين الراغبين بالعودة إلى الكويت عبر المملكة العربية السعودية برا للتسجيل والسفر من خلال عدد من المدن المحددة من بينها لندن ومانشستر وباريس وميلانو وبرشلونة وميونيخ وإسطنبول والقاهرة وعمان بالإضافة إلى مانيلا وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.