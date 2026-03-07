403
دبي: سقوط شظية ناجمة عن عملية اعتراض ناجحة من قبل الدفاعات الجوية
(MENAFN- Al-Bayan) ">أكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن الجهات المختصة في دبي تعاملت مع حادثٍ محدود نتيجة سقوط شظية ناجمة عن عملية اعتراض ناجحة للدفاعات الجوية، دون تسجيل أي إصابات. ونفى المكتب الإعلامي لحكومة دبي صحة لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض مطار دبي الدولي لأي حادث.
