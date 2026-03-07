  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
دبي: سقوط شظية ناجمة عن عملية اعتراض ناجحة من قبل الدفاعات الجوية

2026-03-07 12:03:25
(MENAFN- Al-Bayan) ">أكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن الجهات المختصة في دبي تعاملت مع حادثٍ محدود نتيجة سقوط شظية ناجمة عن عملية اعتراض ناجحة للدفاعات الجوية، دون تسجيل أي إصابات. ونفى المكتب الإعلامي لحكومة دبي صحة لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض مطار دبي الدولي لأي حادث.

MENAFN07032026000110011019ID1110830043

