المجلس الرمضاني للشيخ الدكتور عمار المعلا يشهد إنجازات مركز باحثي الإمارات

استضاف الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا مجلسًا رمضانيًا بحضور وفد من مركز باحثي الإمارات.

ABU DHABI, ABU DHABI, SHARJAH, DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, March 6, 2026 /EINPresswire / -- أم القيوين - فبراير 2026خلال جلسة رمضانية استضافها الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا، عضو مجلس أمناء مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات ، استقبل فيها وفد من المركز ، ضم كُلًّا من الدكتور فواز حبّال، الأمين العام وعضو مجلس الأمناء، والدكتور فراس حبّال، رئيس المركز، والدكتور يوسف العلى، عضو مجلس الأمناء.استهلّ المجلس الرمضاني بتبادل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، في مجلس يؤكد على ما يحمله الشهر من معاني التراحم والتقارب، سائلين الله أن يجعله شهر خيرٍ وبركة، وأن يعيده على دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها وشعبها، وعلى الأمتين العربية والإسلامية، باليُمن والبركات.استعرض فيها المركز إنجازاته النوعية في تطوير منظومة البحث العلمي، ضمن جلسة علمية رمضانية عكست الدور الحضاري للمجالس في الشهر المبارك، بوصفها منابر للحوار البنّاء وتبادل الرؤى، واستلهام مسارات المستقبل في أجواءٍ يفيض فيها الشهر الكريم بقيم العطاء والتفكر.واختُتمت الجلسة باطلاع الشيخ دكتور على مستجدات البرامج التدريبية التي ينفذها المركز، وخططه المستقبلية لإطلاق المبادرات المعرفية التي تستهدف إعداد جيلٍ وطني مؤهل يمتلك أدوات البحث والابتكار وتوسع الشراكات العلمية مع المؤسسات البحثية والأكاديمية على المستويين الوطني والدولي، فضلًا عن تمكين الكفاءات الوطنية من الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية القائمة على المعرفة، إلى جانب جهوده في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم المشاريع البحثية وتعزيز كفاءتها.

