عشاء السبت.. خدعة إسرائيل في اغتيال خامنئي

MENAFN - Al-Bayan) ">مع تصاعد التسريبات في وسائل الإعلام الإسرائيلية والأمريكية، تتكشف يومياً تفاصيل جديدة لعملية اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في هجوم وُصف بأنه من أكثر العمليات الاستخباراتية تعقيدًا خلال السنوات الأخيرة.

وبحسب تقارير إعلامية، من بينها ما نشرته صحيفة نيويورك بوست، فإن العملية جاءت بعد أشهر طويلة من المراقبة السرية والتخطيط الدقيق، وتشير المعلومات إلى أن التنسيق بين إسرائيل والولايات المتحدة بلغ ذروته خلال اتصال هاتفي حاسم بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جرى خلاله اتخاذ القرار النهائي بتنفيذ الضربة.

ووفقاُ للتقارير، استُخدمت في العملية صواريخ بعيدة المدى أُطلقت نحو هدف داخل مجمع حكومي في قلب طهران، حيث كان عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين مجتمعين صباح يوم السبت الماضي داخل منشآت تضم مكاتب المرشد الأعلى والرئاسة الإيرانية ومقرات أمنية حساسة.

خدعة "عشاء السبت"

تشير التسريبات إلى أن عنصر المفاجأة كان جزءًا أساسيًا من الخطة، فقد عمدت القيادة العسكرية الإسرائيلية إلى إعطاء انطباع بأن الجيش سيخفض نشاطه خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث جرى تداول صور ومعلومات توحي بأن كبار القادة العسكريين غادروا مقارهم متوجهين إلى منازلهم لتناول "عشاء السبت".

لكن، ووفق مسؤول عسكري إسرائيلي تحدث للصحيفة بشرط عدم الكشف عن هويته، عاد عدد من القادة لاحقًا إلى المنشآت العسكرية بشكل سري بعد ارتداء ملابس مدنية، واستعدادًا لتنفيذ الهجوم.

تعديل توقيت الضربة

في الأصل كان من المقرر تنفيذ الضربة ليلاً، غير أن المعلومات الاستخباراتية أشارت إلى اجتماع صباحي مهم لكبار المسؤولين الإيرانيين داخل المجمع، ما دفع المخططين إلى تعديل توقيت العملية للاستفادة من وجود أكبر عدد ممكن من القيادات في مكان واحد.

وتقول المصادر إن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد لعب دورًا محوريًا في جمع المعلومات الميدانية، إذ تمكن من تتبع تحركات الحراس المكلفين بحماية كبار المسؤولين داخل المجمع الواقع في شارع باستور وسط طهران.

كما أشارت التقارير إلى أن لدى الجهاز إمكانية الوصول إلى جداول نوبات الحراسة ومسارات تحركها، إضافة إلى استخدام كاميرات مراقبة في المنطقة لمتابعة الوضع لحظة بلحظة. وكانت المعلومات تُنقل بشكل مباشر إلى غرف العمليات في تل أبيب لتحديد التوقيت الأنسب لتنفيذ الضربة.

تنفيذ الهجوم

وبحسب ما ورد في التسريبات، أُطلقت الطائرات المقاتلة الإسرائيلية، ومن بينها مقاتلات إف-15، في نحو الساعة السابعة والنصف صباحًا بتوقيت إيران. وخلال العملية أُطلقت عشرات الصواريخ نحو المجمع المستهدف، بينها صواريخ من طراز بلو سبارو.

وتُعد هذه الصواريخ جزءًا من منظومة صُممت أساسًا لمحاكاة الصواريخ الباليستية السوفيتية من طراز سكود لأغراض الاختبار والتدريب، إلا أنها تتميز بسرعات عالية ومسار طيران يصل إلى طبقات مرتفعة من الغلاف الجوي قبل الهبوط نحو الهدف.

وفي الوقت نفسه، تحدثت التقارير عن تعطيل نحو اثني عشر برجًا للاتصالات الخلوية في محيط المجمع، في خطوة هدفت إلى منع وصول أي تحذيرات محتملة إلى الحراس أو المسؤولين داخل الموقع.

حصيلة الضربة

أسفرت الضربة عن سقوط عدد كبير من القادة العسكريين الإيرانيين، بينهم قادة في الحرس الثوري الإيراني ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، إضافة إلى سقوط ضحايا من أفراد عائلات مسؤولين كانوا موجودين في الموقع لحظة الهجوم.