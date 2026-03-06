مقر خاتم الأنبياء العسكري يعلن استهداف الكويت والإمارات

403
مقر خاتم الأنبياء العسكري يعلن استهداف الكويت والإمارات
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن مقر خاتم الأنبياء العسكري أنه استهدف بأسلحة دقيقة القوات الأمريكية ومعداتها في قاعدة الظفرة في الإمارات.
وأضاف أنه استهدف بالصواريخ رادارا ومستودع وقود ومدرجين في قاعدة علي السالم بالكويت.
وأوضح أنه استخدم صواريخ خيبر شكن في آخر هجماته على الأراضي المحتلة، قائلا إنه دمر مقرا "للمجموعات الانفصالية" في إقليم كردستان العراق.
