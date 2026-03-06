  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
مقر خاتم الأنبياء العسكري يعلن استهداف الكويت والإمارات

مقر خاتم الأنبياء العسكري يعلن استهداف الكويت والإمارات

2026-03-06 08:04:31
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن مقر خاتم الأنبياء العسكري أنه استهدف بأسلحة دقيقة القوات الأمريكية ومعداتها في قاعدة الظفرة في الإمارات.


وأضاف أنه استهدف بالصواريخ رادارا ومستودع وقود ومدرجين في قاعدة علي السالم بالكويت.


وأوضح أنه استخدم صواريخ خيبر شكن في آخر هجماته على الأراضي المحتلة، قائلا إنه دمر مقرا "للمجموعات الانفصالية" في إقليم كردستان العراق.

