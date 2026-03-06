403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
السعودية تعلن اعتراض 4 مسيرات في الربع الخالي متجهة لحقل شيبة النفطي
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي، عن اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرة في منطقة الربع الخالي، كانت تستهدف حقل شيبة النفطي.
وقال المالكي في بيان مقتضب: "تم اعتراض وتدمير 4 مسيرات في الربع الخالي متجهةٍ لحقل شيبة".
وقال المالكي في بيان مقتضب: "تم اعتراض وتدمير 4 مسيرات في الربع الخالي متجهةٍ لحقل شيبة".
كما أكد البيان: "اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية".
ويأتي هذا الإعلان بعد سلسلة من العمليات الدفاعية الناجحة، حيث أعلن المالكي أمس الجمعة اعتراض وتدمير صاروخ مجنح شرق محافظة الخرج.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment