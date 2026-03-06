  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
السعودية تعلن اعتراض 4 مسيرات في الربع الخالي متجهة لحقل شيبة النفطي

2026-03-06 08:04:31
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي، عن اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرة في منطقة الربع الخالي، كانت تستهدف حقل شيبة النفطي.
وقال المالكي في بيان مقتضب: "تم اعتراض وتدمير 4 مسيرات في الربع الخالي متجهةٍ لحقل شيبة".


كما أكد البيان: "اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية".


ويأتي هذا الإعلان بعد سلسلة من العمليات الدفاعية الناجحة، حيث أعلن المالكي أمس الجمعة اعتراض وتدمير صاروخ مجنح شرق محافظة الخرج.

