ترمب: لا اتفاق مع إيران إلا الاستسلام غير المشروط

خبرني - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، أنه "لن يكون هناك أي اتفاق مع إيران إلا الاستسلام غير المشروط".

وكتب ترمب في منشور على منصة "تروث سوشيال": بعد ذلك، وبعد اختيار قائد (أو قادة) عظماء ومقبولين، سنعمل نحن، والعديد من حلفائنا وشركائنا الرائعين والشجعان، بلا كلل لإنقاذ إيران من حافة الهاوية، وجعلها أكبر وأفضل وأقوى اقتصاديًا من أي وقت مضى".

وأضاف ترمب: "سيكون لإيران مستقبل عظيم. لنجعل إيران عظيمة مرة أخرى. شكرا لاهتمامكم بهذا الأمر!"

وفي تصريحات سابقة، أكد ترمب أن وتيرة وشدة الضربات على إيران ستستمر، معرباً عن رغبته في تغيير القيادة في طهران. كما اعتبر أن أي تدخل بري في إيران ما هو إلا "مضيعة للوقت".

واستبعد ترمب، في حديث إلى "إن بي سي نيوز" أي تدخل بري، قائلاً: "لا نفكر في هجوم بري على إيران في الوقت الحالي. قد خسروا كل شيء. خسروا أسطولهم البحري. خسروا كل ما يمكن أن يخسروه".

وأشار ترمب إلى أن الدفاعات الجوية والقدرات الصاروخية الإيرانية قد دمرت بالكامل أو إلى حد كبير.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي صرح، الخميس، لقناة "إن بي سي نيوز" بأن إيران "مستعدة لكل الاحتمالات" حتى لعملية برية، مضيفاً: "نحن ننتظرهم. نحن واثقون من أننا نستطيع مواجهتهم وأن ذلك سيكون كارثياً بالنسبة إليهم".

وفي حديثه، أعرب الرئيس الأميركي عن وجود تفضيلات لديه لمن يمكن أن يقود إيران بالفترة المقبلة، وعلق: "نريد تغيير قيادة إيران ولدينا تفضيلات لمن يمكن أن يكون "قائداً جيداً". واستطرد ترمب: "لقد اختفت أسلحتهم المضادة للطائرات. لذا ليس لديهم سلاح جوي. ليس لديهم دفاع جوي. كل طائراتهم قد اختفت".