ترمب: لا اتفاق مع إيران إلا الاستسلام غير المشروط

ترمب: لا اتفاق مع إيران إلا الاستسلام غير المشروط
خبرني - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، أنه "لن يكون هناك أي اتفاق مع إيران إلا الاستسلام غير المشروط".
وكتب ترمب في منشور على منصة "تروث سوشيال": بعد ذلك، وبعد اختيار قائد (أو قادة) عظماء ومقبولين، سنعمل نحن، والعديد من حلفائنا وشركائنا الرائعين والشجعان، بلا كلل لإنقاذ إيران من حافة الهاوية، وجعلها أكبر وأفضل وأقوى اقتصاديًا من أي وقت مضى".
وأضاف ترمب: "سيكون لإيران مستقبل عظيم. لنجعل إيران عظيمة مرة أخرى. شكرا لاهتمامكم بهذا الأمر!"
وفي تصريحات سابقة، أكد ترمب أن وتيرة وشدة الضربات على إيران ستستمر، معرباً عن رغبته في تغيير القيادة في طهران. كما اعتبر أن أي تدخل بري في إيران ما هو إلا "مضيعة للوقت".
واستبعد ترمب، في حديث إلى "إن بي سي نيوز" أي تدخل بري، قائلاً: "لا نفكر في هجوم بري على إيران في الوقت الحالي. قد خسروا كل شيء. خسروا أسطولهم البحري. خسروا كل ما يمكن أن يخسروه".
وأشار ترمب إلى أن الدفاعات الجوية والقدرات الصاروخية الإيرانية قد دمرت بالكامل أو إلى حد كبير.
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي صرح، الخميس، لقناة "إن بي سي نيوز" بأن إيران "مستعدة لكل الاحتمالات" حتى لعملية برية، مضيفاً: "نحن ننتظرهم. نحن واثقون من أننا نستطيع مواجهتهم وأن ذلك سيكون كارثياً بالنسبة إليهم".
وفي حديثه، أعرب الرئيس الأميركي عن وجود تفضيلات لديه لمن يمكن أن يقود إيران بالفترة المقبلة، وعلق: "نريد تغيير قيادة إيران ولدينا تفضيلات لمن يمكن أن يكون "قائداً جيداً". واستطرد ترمب: "لقد اختفت أسلحتهم المضادة للطائرات. لذا ليس لديهم سلاح جوي. ليس لديهم دفاع جوي. كل طائراتهم قد اختفت".
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment