احتفلوا بشهر رمضان المبارك مع تجارب غامرة في نزل مجموعة الشارقة
(MENAFN- Evops-PR) مع حلول الشهر الفضيل، تتحول نزل مجموعة الشارقة إلى واحة من الهدوء والصفاء، حيث تتناغم الطبيعة الخلابة مع التراث العريق والرقي الكلاسيكي لتمنحكم لحظات جميلة ترافقكم طويلًا بعد انتهاء إقامتكم. على طول آفاق الصحراء الواسعة والملاذات الشاطئية والمخابئ الجبلية، ندعو ضيوفنا إلى احتضان السكينة وإعادة اكتشاف المعنى الحقيقي للألفة والتقارب.
محاطة بالكثبان الرملية الذهبية وأشجار القرم الجميلة والقرى الحجرية العريقة، توفر نزلنا السبعة تجارب رمضانية مختارة بعناية وتشمل وجبات الإفطار والسحور، حيث يصبح كل غروب استراحة لطيفة ويحمل كل فجر وعدًا بيوم مشرق جديد.
هنا، تلامس أجواء الشهر المبارك قلوبنا في هدوء النسيم الصحراوي العليل وعلى إيقاع الأمواج الحالمة وحول كل وليمة دافئة نتشاركها مع أحبائنا.
في هذه الواحات الساحرة، يحملكم شهر رمضان المبارك في رحلة للتأمل الداخلي والتواصل مع الأحباء والطبيعة وروح الشهر المبارك التي تجمعنا.
نزل البداير
ملاذ للتأمل في قلب الصحراء
محاطًا بالكثبان الرملية الساحرة لمنطقة الشارقة الوسطى، يجمع نزل البداير بين العمارة المستوحاة من خانات الرحّالين التاريخية ووسائل الراحة العصرية ليكون ملاذًا دافئًا في الصحراء للعائلات التي تبحث عن السكينة خلال الشهر المبارك.
في قلب الصحراء، حيث يعكس إيقاع الرمال هدوء الروح، يوفر النزل غرفًا خاصة ومرافق تقليدية يكملها مسجد داخلي يعزز مشاعر التناغم الروحي والتفاني.
تدعوكم باقات الإقامة خلال الشهر الفضيل والتي تشمل الإفطار والسحور إلى الجلوس تحت سماء الصحراء الساحرة والتلذذ بمأكولات البوفيه الفاخرة أو قوائم الطعام المنتقاة بعناية ويثريها كرم الضيافة الإماراتية الأصيلة. هنا، تتجلى الرفاهية في بساطة الحياة الهادئة خلال الصلاة مع أحبائنا والتأمل والتقارب في أجواء مصممة لتعكس جوهر السكينة والسلام.
نزل الرفراف
شواطئ هادئة ومأكولات راقية
بإطلالته الساحرة على شواطئ المحيط الهندي الخاطفة للأنفاس، يوفر نزل الرفراف مزيجًا استثنائيًا من الحياة البرية والبحرية الجميلة والخصوصية والراحة الفائقة. تقع الخيام والفيلات الخاصة ضمن جزيرة قرم محمية ويحوي العديد منها مسابح خاصة، كما تطل على أنظمة حيوية نابضة بالحياة وغنية بالطيور والغزلان والحياة البحرية النادرة. يتميز النزل المصمم ليمنحكم أقصى درجات السكينة مرافق منتجع صحي منفصلة للرجال والنساء وصالة ألعاب رياضية مجهزة بالكامل ومساحات هادئة تشجع الضيوف على الاسترخاء والتناغم مع الطبيعة.
في مطعم القرم، تأخذكم موائد الإفطار والسحور في رحلة فريدة تثريها فنون الطبخ العربية الأصيلة والأصناف الرمضانية المحضرة بخبرات عالمية. يستطيع الضيوف الاختيار من بين مأكولات البوفيه الشهية أو قوائم الطعام المنتقاة بعناية للاستمتاع بأشهى النكهات التي يثريها إيقاع البحر الهادئ.
خلال الشهر الفضيل، تجمع باقات الإقامة التي تشمل الإفطار والسحور بين الطبيعة الخلابة والمأكولات الشهية ولحظات من التأمل الهادئ، حيث تستمعون بأوقاتكم على الضفاف الجميلة وتحت سماء الشاطئ الحالمة.
الرحّال من مجموعة الشارقة | نزل القمر | نزل الفاية
الهدوء والصفاء ومشاهدة النجوم
يمنح نزل الرحّال من مجموعة الشارقة ونزل القمر ونزل الفاية محبي السكينة والآفاق الساحرة ملاذًا غامرًا يتسم بالبساطة والطبيعة الخلابة. صُممت هذه الملاذات لتكون منعزلة كليًا عن الضوضاء الخارجية، فهي تدعو ضيوفها إلى الابتعاد عن وتيرة الحياة المعاصرة وتعميق شعورهم بالصفاء الداخلي خلال الشهر المبارك.
يقدم نزل القمر تجارب التخييم المعاصر ضمن قُبب منحوتة وخيام خاصة بين الكثبان الذهبية، بينما يجسد كل من نزل الرحّال ونزل الفاية البساطة الراقية التي تثريها المشاهد الطبيعية المذهلة. تصوغ باقات الإقامة خلال الشهر الفضيل والتي تشمل الإفطار والسحور لحظات مبهجة تحت السماء المفتوحة، حيث تلهم أمسياتكم لحظاتٍ من التفكير الهادئ والتأمل أثناء مشاهدة النجوم الساحرة.
في هذه الواحات التي ترسم ملامحها الآفاق الواسعة والسكينة والطبيعة الجميلة، تنساب لحظات التأمل بسلاسة وعمق لتغمركم بالراحة والصفاء.
نجد المقصار | نزل الرياحين
إطلالات جبلية وتراث ساحر
في قلب التضاريس الجبلية للشارقة ومعالمها الثقافية الغنية، يوفر نزل نجد المقصار ونزل الرياحين إقامات استثنائية تلتقي فيها العمارة العريقة بالجمال الطبيعي الآسر. مرتفعة بين التلال الناعمة ومحاطة بالمناظر الجبلية الخلابة، تحتفي هذه النزل بالمنازل الحجرية والغرف الفسيحة والباحات الهادئة لتعكس أصالة الحقبة الماضية.
متجذرة بالثقافة والسحر الكلاسيكي، تدعو هذه الملاذات ضيوفها إلى التجول في القرى القديمة واستكشاف المسارات الجميلة والتمتع بالمشاهد الطبيعية التي تنبض ملامحها التاريخية بالحياة في كل تفصيل. توفر باقات الإقامة خلال الشهر الفضيل والتي تشمل الإفطار والسحور أمسيات هادئة تطل على القمم المهيبة وأجواءً حميمة تدعو للتأمل والتجدد والتواصل العميق طيلة الشهر المبارك.
هنا، تلتقي التقاليد والراحة وعظمة الجبال لتمنحكم تجارب تبعث على الاسترخاء وتترك أثرًا جميلًا في حياتكم.
