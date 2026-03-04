  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
السعودية: اعتراض وتدمير صاروخي كروز في محافظة الخرج

2026-03-04 12:02:32
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع السعودية، صباح الأربعاء، اعتراض وتدمير صاروخين من نوع كروز في محافظة الخرج.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" نقلا عن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع قوله إنه "تم اعتراض وتدمير صاروخين من نوع كروز بمحافظة الخرج".
وكان المتحدث قد أعلن في وقت سابق اعتراض وتدمير 9 طائرات مسيّرة فور دخولها أجواء المملكة.
وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت، أدت لمقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين، ترد طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيرة.
ونفذت إيران حظرا بحريا على عبور السفن في مضيق هرمز، واستهدفت ناقلات نفط حاولت العبور منه.

MENAFN04032026000208011052ID1110815419

