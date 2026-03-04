آبل تطلق أحدث حواسب Ipad Air بمواصفات منافسة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت آبل عن حاسب iPad Air 11 بنسخته الأحدث، والذي جهّزته بمواصفات تنافس تلك الموجودة في أفضل الحواسب اللوحية من نفس الفئة.

حصل الجهاز على هيكل مصنوع من أجود المواد، أبعاده (247.6/178.5/6.1) ملم، وزنه 464 غ، وحصل على تقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية، ودعم بقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة والتحكم بالتطبيقات.



شاشته أتت Liquid Retina IPS LCD بمقاس 11.0 بوصة، دقة عرضها (1640/2360) بيكسل، كثافتها تعادل 264 بيكسل/الإنش تقريبا، سطوعها 500 nits، وحميت بطبقة خاصة مضادة للانعكاسات لتوفير تجربة مشاهدة مميزة للمستخدم.

يعمل الجهاز بنظام iPadOS 26.3، ومعالج Apple M4، ومعالج رسوميات بتسع انوية من تطوير آبل، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية بسعات تتراوح ما بين 128 غيغابايت و1 تيرابايت.

كاميرته الأساسية أتت بدقة 12 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 12 ميغابيكسل أيضا مع عدسة ultrawide.

حصل الحاسب على مكبرات صوت عالية الأداء، وتقنية Bluetooth 6.0، ومنفذ USB Type-C 3.1 Gen2 للشحن ونقل البيانات، وماسح لبصمات الأصابع، وتقنيات لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 7606 ميلي أمبير.