آبل تطلق أحدث حواسب Ipad Air بمواصفات منافسة

آبل تطلق أحدث حواسب Ipad Air بمواصفات منافسة
حصل الجهاز على هيكل مصنوع من أجود المواد، أبعاده (247.6/178.5/6.1) ملم، وزنه 464 غ، وحصل على تقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية، ودعم بقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة والتحكم بالتطبيقات.
شاشته أتت Liquid Retina IPS LCD بمقاس 11.0 بوصة، دقة عرضها (1640/2360) بيكسل، كثافتها تعادل 264 بيكسل/الإنش تقريبا، سطوعها 500 nits، وحميت بطبقة خاصة مضادة للانعكاسات لتوفير تجربة مشاهدة مميزة للمستخدم.
يعمل الجهاز بنظام iPadOS 26.3، ومعالج Apple M4، ومعالج رسوميات بتسع انوية من تطوير آبل، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية بسعات تتراوح ما بين 128 غيغابايت و1 تيرابايت.
كاميرته الأساسية أتت بدقة 12 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 12 ميغابيكسل أيضا مع عدسة ultrawide.
حصل الحاسب على مكبرات صوت عالية الأداء، وتقنية Bluetooth 6.0، ومنفذ USB Type-C 3.1 Gen2 للشحن ونقل البيانات، وماسح لبصمات الأصابع، وتقنيات لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 7606 ميلي أمبير.
