الصحة اللبنانية: مقتل 6 أشخاص بغارات إسرائيلية على بلدتين جنوب بيروت

2026-03-04 12:02:30
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، صباح الأربعاء، مقتل ستة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين بغارات إسرائيلية استهدفت بلدتين في جنوب بيروت.
وقالت الوزارة في بيان: "إن اعتداءات العدو الإسرائيلي على منطقتي عرمون والسعديات أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد ستة أشخاص وإصابة ثمانية مواطنين بجروح".
واستهدفت غارة إسرائيلية فندقا في الحازمية شرق بيروت، كما طالت غارة أخرى مبنى في أحد أحياء بعلبك شرقي لبنان.
وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت، أدت لمقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين، ترد طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيرة.

