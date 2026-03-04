  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
مقتل أربعة اشخاص في غارة إسرائيلية على مبنى بمدينة بعلبك شرق لبنان

مقتل أربعة اشخاص في غارة إسرائيلية على مبنى بمدينة بعلبك شرق لبنان

2026-03-04 12:02:28
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قتل أربعة أشخاص وأصيب ستة آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في أحد أحياء مدينة بعلبك في شرق لبنان الأربعاء.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن الحصيلة الأولية للغارة التي استهدفت فجرا مبنى مؤلفا من أربع طبقات في "حي المتربة" في بعلبك بلغت "أربعة شهداء وستة جرحى". وأضافت أن "العمل جار لإنقاذ العائلات من تحت الانقاض".
وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت، أدت لمقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين، ترد طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيرة.
ونفذت إيران حظرا بحريا على عبور السفن في مضيق هرمز، واستهدفت ناقلات نفط حاولت العبور منه.

MENAFN04032026000208011052ID1110815415

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث