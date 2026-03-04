مقتل أربعة اشخاص في غارة إسرائيلية على مبنى بمدينة بعلبك شرق لبنان

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
مقتل أربعة اشخاص في غارة إسرائيلية على مبنى بمدينة بعلبك شرق لبنان
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قتل أربعة أشخاص وأصيب ستة آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في أحد أحياء مدينة بعلبك في شرق لبنان الأربعاء.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن الحصيلة الأولية للغارة التي استهدفت فجرا مبنى مؤلفا من أربع طبقات في "حي المتربة" في بعلبك بلغت "أربعة شهداء وستة جرحى". وأضافت أن "العمل جار لإنقاذ العائلات من تحت الانقاض".
وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت، أدت لمقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين، ترد طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيرة.
ونفذت إيران حظرا بحريا على عبور السفن في مضيق هرمز، واستهدفت ناقلات نفط حاولت العبور منه.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن الحصيلة الأولية للغارة التي استهدفت فجرا مبنى مؤلفا من أربع طبقات في "حي المتربة" في بعلبك بلغت "أربعة شهداء وستة جرحى". وأضافت أن "العمل جار لإنقاذ العائلات من تحت الانقاض".
وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت، أدت لمقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين، ترد طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيرة.
ونفذت إيران حظرا بحريا على عبور السفن في مضيق هرمز، واستهدفت ناقلات نفط حاولت العبور منه.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment