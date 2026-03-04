403
انفجارات عنيفة في طهران
دوت أصوات انفجارات في العاصمة الإيرانية فجر اليوم الأربعاء مع دخول الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل يومها الخامس.
وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بوقوع انفجارات حول طهران مع بزوغ الفجر. في غضون ذلك، أعلنت إسرائيل عن تفعيل دفاعاتها الجوية بسبب إطلاق صواريخ من إيران.
وبعد أربعة أيام من الحرب التي أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنها قد تستمر عدة أسابيع أو أكثر.
