  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
انفجارات عنيفة في طهران

انفجارات عنيفة في طهران

2026-03-04 12:02:20
(MENAFN- Al-Bayan) ">دوت أصوات انفجارات في العاصمة الإيرانية فجر اليوم الأربعاء مع دخول الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل يومها الخامس.

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بوقوع انفجارات حول طهران مع بزوغ الفجر. في غضون ذلك، أعلنت إسرائيل عن تفعيل دفاعاتها الجوية بسبب إطلاق صواريخ من إيران.

وبعد أربعة أيام من الحرب التي أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنها قد تستمر عدة أسابيع أو أكثر.

MENAFN04032026000110011019ID1110815412

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث