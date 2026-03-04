انفجارات عنيفة في طهران

MENAFN - Al-Bayan) ">دوت أصوات انفجارات في العاصمة الإيرانية فجر اليوم الأربعاء مع دخول الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل يومها الخامس.

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بوقوع انفجارات حول طهران مع بزوغ الفجر. في غضون ذلك، أعلنت إسرائيل عن تفعيل دفاعاتها الجوية بسبب إطلاق صواريخ من إيران.

وبعد أربعة أيام من الحرب التي أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنها قد تستمر عدة أسابيع أو أكثر.