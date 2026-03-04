الذكاء الاصطناعي جنرال أميركي في حرب إيران

MENAFN - Al-Bayan) ">في تطور لافت يكشف حجم اعتماد المؤسسة العسكرية الأمريكية على تقنيات الذكاء الاصطناعي، أفادت تقارير بأن القوات الأمريكية واصلت استخدام نموذج "كلود" التابع لشركة Anthropic خلال ضربات عسكرية استهدفت إيران، وذلك بعد ساعات فقط من توجيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جميع الوكالات الفدرالية بوقف التعامل مع الشركة ومنتجاتها فوراً بعد خلاف حول استخدام "كلود" في عملية الإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

استخدام عملياتي رغم قرار الحظر

وبحسب الموقع المتخصص بالذكاء الاصطناعي "إنترستينغ إنجنيريك"، استعان الجيش الأمريكي بنموذج "كلود" في دعم تقييمات استخباراتية، والمساعدة في اختيار الأهداف، وتنفيذ محاكاة ميدانية للعمليات، ضمن قصف مشترك واسع النطاق بين الولايات المتحدة وإسرائيل بدأ يوم السبت.

ويشير استمرار استخدام النموذج إلى مدى اندماج أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في منظومات التخطيط والعمليات الدفاعية الأمريكية، ما يجعل فصلها السريع عن البيئات الحيوية للمهام أمراً معقداً من الناحية الهيكلية، خاصة بعد إدماجها في دورات صنع القرار العسكري.

منشور رئاسي يشعل الأزمة

وكان ترامب قد نشر، مساء الجمعة، بياناً عبر منصة Truth Social دعا فيه جميع الوكالات الفدرالية إلى "الوقف الفوري" لاستخدام أي منتجات ذكاء اصطناعي تطورها أنثروبيك، بما في ذلك نموذج "كلود"، واصفاً الشركة بأنها "شركة ذكاء اصطناعي يسارية متطرفة"، ومعتبراً القرار مسألة تتعلق بالأمن القومي وصلاحيات الرئاسة.

وجاء المنشور قبل ساعات من بدء الحملة العسكرية ضد إيران، ما أثار تساؤلات حول التنسيق بين القرار السياسي والجاهزية العملياتية داخل وزارة الدفاع.

جذور الخلاف: عملية مادورو

التوتر بين المؤسسة الدفاعية الأمريكية وأنثروبيك ليس وليد اللحظة، فقد أشارت تقارير سابقة إلى أن الجيش الأمريكي استخدم نموذج "كلود" خلال عملية في يناير لاستهداف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وهو ما بدا متعارضاً مع سياسة الاستخدام الأخلاقي للشركة التي تحظر توظيف النموذج في أعمال عنيفة أو تطوير أسلحة أو أنشطة مراقبة دون ضمانات صارمة.

وذكرت صحيفة The Guardian أن هذا الاستخدام مثّل نقطة خلاف رئيسية بين الشركة والجهات العسكرية، قبل أن يتطور إلى مواجهة أوسع.

البنتاغون يقرّ بصعوبة الانفصال

في خضم التصعيد، دفع مسؤولو الدفاع، بقيادة وزير الدفاع بيت هيجسيث، باتجاه توسيع نطاق وصول الجيش إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي دون قيود، متهمين الشركة بتغليب اعتبارات أيديولوجية على متطلبات الأمن القومي.

ورغم دعمه لقرار قطع العلاقات، أقرّ هيغسيث بأن إزالة نظام متجذر بعمق في سير العمل العسكري تمثل تحدياً عملياً كبيراً، مشيراً إلى أن أنثروبيك ستستمر في تقديم خدماتها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر لضمان“"انتقال سلس إلى مزود أفضل وأكثر وطنية"، ما يعني اعتماد خطة إنهاء تدريجي بدلاً من وقف فوري.

أوبن إيه آي وإكس إيه آي تدخلان على الخط

في أعقاب القطيعة، سارعت شركة OpenAI إلى ملء الفراغ. وأعلن رئيسها التنفيذي سام ألتمان التوصل إلى اتفاق مع البنتاغون لنشر أدوات الشركة، بما في ذلك ChatGPT، داخل البنية التحتية الشبكية المصنفة للجيش الأمريكي.

كما وقّعت شركة xAI التابعة لرجل الأعمال إيلون ماسك اتفاقاً يسمح بتشغيل نموذجها Grok داخل بيئات عسكرية أمريكية مؤمّنة.

ويتماشى الاتفاق مع الشروط القياسية لوزارة الدفاع، ما يتيح استخدام النموذج لأي غرض قانوني ويفتح مساراً رسمياً لنشره خارج الأنظمة غير المصنفة.

تحوّل استراتيجي في علاقة التكنولوجيا بالدفاع

تعكس هذه التطورات مرحلة جديدة في العلاقة بين شركات الذكاء الاصطناعي والمؤسسة العسكرية الأمريكية، حيث باتت النماذج المتقدمة جزءاً أساسياً من منظومة التحليل والتخطيط العملياتي، كما تبرز في الوقت ذاته هشاشة التوازن بين اعتبارات الأخلاقيات التقنية ومتطلبات الأمن القومي، في ظل سباق متسارع لتوظيف الذكاء الاصطناعي في ساحات الصراع.