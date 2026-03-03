  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
أمطار على الرياض

2026-03-03 11:17:48
(MENAFN- Al Watan) هطلت أمس أمطار على العاصمة الرياض، شملت عددًا من المحافظات والمراكز التابعة لها، فيما أكد المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق الشرقية، نجران، جازان، عسير والباحة مع فرصة تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق في حين تكون السماء غائمة جزئيًا ولا يستبعد هطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم والمدينة المنورة كما تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقتي تبوك ومكة المكرمة.

MENAFN03032026000089011017ID1110815267

