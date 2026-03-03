أمطار على الرياض

403
أمطار على الرياض
(MENAFN- Al Watan) هطلت أمس أمطار على العاصمة الرياض، شملت عددًا من المحافظات والمراكز التابعة لها، فيما أكد المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق الشرقية، نجران، جازان، عسير والباحة مع فرصة تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق في حين تكون السماء غائمة جزئيًا ولا يستبعد هطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم والمدينة المنورة كما تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقتي تبوك ومكة المكرمة.
