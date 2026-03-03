  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
سر لون الدم والأوردة

سر لون الدم والأوردة

2026-03-03 11:14:03
(MENAFN- Al Watan) . يرتبط لون الدم بخصائص الضوء أكثر من اختلاف تركيبه، إذ يتحدد بما يعكسه ويمتصه من أطوال موجية عند مروره عبر الأنسجة، لا بتغيّر لونه الحقيقي داخل الجسم.
. يمنح الهيموغلوبين الدم لونه الأحمر، فعند تشبّعه بالأكسجين يبدو أحمر فاتحًا في الشرايين، وعند فقدانه الأكسجين يصبح أحمر داكنًا في الأوردة دون أن يتحول إلى الأزرق.
. يفسر امتصاص الضوء جزءًا من الظاهرة، فالضوء الأحمر يخترق الجلد بعمق ويمتصه الدم نسبيًا، بينما ينعكس الضوء الأزرق الأقصر موجة ويصل إلى العين بوضوح أكبر.
. يعزز عمق الأوردة وسماكة الجلد هذا التأثير البصري، فكلما زاد العمق تغيّر مسار الضوء المنعكس، ما يجعل الأوردة تبدو أكثر زرقة مقارنة بالأوعية السطحية.
. يكمّل الدماغ المشهد بتفسير التباين بين لون الجلد والأوعية، فتظهر الأوردة زرقاء أو بنفسجية، رغم أن الدم في جميع الحالات يظل بدرجات مختلفة من الأحمر.

MENAFN03032026000089011017ID1110815242

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث