الاستشراف فن الطرح العميق للأسئلة

الاستشراف فن الطرح العميق للأسئلة
(MENAFN- Al Watan) منذ أن وعى الإنسان بوجوده، وهو يرنو إلى الأفق باحثًا عمّا يخبئه الغد، هذا الشوق الفطري إلى معرفة المستقبل ليس ضعفًا إنسانيًا، بل هو الدافع العميق الذي حرّك الحضارات وأسّس العلوم وأنضج الفلسفات. الاستشراف بمعناه الحديث والرحب ليس تنجيمًا ولا ادعاءً بمعرفة الغيب، بل هو منهجية عقلية منظمة تسعى إلى فهم القوى المؤثرة في المستقبل، واستكشاف مساراته الممكنة، وإعداد الإنسان والمؤسسة والمجتمع لمواجهة ما هو قادم بأعين مفتوحة وعقل راجح.
ولا يكتمل فهم الاستشراف دون استيعاب جذوره التاريخية، وتتبع تحولاته عبر الحقب، ثم الوقوف أمام أدواته الراهنة بإمعان ونقد، فما الذي قاله الأقدمون عن المستقبل؟ وكيف تحول هذا القول من كهوف العرافين إلى مراكز الأبحاث الإستراتيجية؟ وما أدوات الاستشراف التي يعتمدها المفكرون اليوم لبناء سيناريوهات الغد؟.
أولًا: الاستشراف في الحضارات القديمة حين كان المستقبل قدسًا
كان التطلع إلى المستقبل في فجر الحضارات مسألةً روحانية بامتياز، لم يكن من يتحدث عن الغد مجرد مفكر، بل كان كاهنًا أو نبيًا أو حكيمًا منحه الإله في تصور قومه نعمة الرؤية البعيدة، في بلاد الرافدين استنطق الكهنة الكواكب واستقرأوا حركاتها ليتنبأوا بمصائر الملوك والحصاد والحروب، وكانت الزقورات في جوهرها مراصد فلكية قبل أن تكون معابد، تمثل أولى محاولات الإنسان لاستخراج خرائط المستقبل من حركة السماء.
وفي مصر الفرعونية، كان مفهوم ((ماعت)) النظام الكوني والعدالة الإلهية يعني في جانب منه إدراك القوانين الثابتة التي تحكم الكون وتنظم دورات الحياة.. وكانت فيضانات النيل تُقرأ وتُحسب، ومواسم الزراعة تُستشرف، وهو ما أسّس لنمط مبكر من التخطيط القائم على الفهم الدوري للزمن، أما في اليونان القديمة فقد جمع معبد ((دلفي)) بين العرافة والفلسفة. وبينما كانت العرّافة ((بيثيا)) تنطق بكلام ملتبس الدلالة، كان الفلاسفة يبنون نماذج عقلية لتفسير حركة التاريخ.. أفلاطون في جمهوريته تخيل مجتمعًا مثاليًا، وهي في جوهرها صورة للمستقبل المأمول، وأرسطو في السياسة حلل أسباب صعود الدول وأفولها، مرسيًا بذلك تقليد فهم التاريخ كمادة للتنبؤ الإستراتيجي.
وفي الحضارة الإسلامية، أبدع ابن خلدون في مقدمته ما يُعدّ أولى المحاولات العلمية المنهجية لفهم قوانين التاريخ، واستشراف مصائر الحضارات، فنظريته في العصبية وفي دورة الدولة من النشأة إلى الانهيار عبر أجيال ثلاثة، هي في حقيقتها نموذج استشرافي ذو منطق استدلالي محكم، ورأى ابن خلدون أن من يعرف قوانين الحضارة يستطيع أن يقرأ أين تقف الدولة الآن من عمرها الحتمي، وإلى أين تسير.
ثانيًا: نشأة علم الاستشراف الحديث من الحرب الباردة إلى مراكز التفكير
الاستشراف بوصفه علمًا منهجيًا حديثًا لم يولد في رحاب الأكاديميا الهادئة، بل نشأ في رحم الحرب الباردة وضغوطها الوجودية، فعقب الحرب العالمية الثانية، وجدت القوى العظمى نفسها أمام تحديات إستراتيجية مفتوحة الأفق ومتسارعة الوتيرة؛ تسابق نووي، وثورة تكنولوجية، وتحولات جيوسياسية متلاحقة.
في هذا السياق، وُلدت مؤسسة راند (RAND Corporation) عام 1948 في الولايات المتحدة؛ لتكون أول مؤسسة مخصصة للتفكير الإستراتيجي في المستقبل، وطوّر علماؤها أساليب كميةً ونوعيةً لتقدير مسارات الأحداث المستقبلية، أبرزها أسلوب ((دلفاي))، الذي سيأتي تفصيله لاحقًا. وكان من روّاد هذا الحقل هيرمان كان، الذي كتب عام 1960 كتابه الاستفزازي حول الحرب النووية الترمونووية، ورسم فيه سيناريوهات مستقبلية صادمة كانت الحكومات تتحاشى التفكير فيها.
وفي السياق الأوروبي، قاد غاستون برجيه في فرنسا في خمسينيات القرن الماضي تيارًا فلسفيًا واجتماعيًا أسماه ((الاستشراف)) (La Prospective)، ميّزه عن مجرد التنبؤ بالأرقام ليجعله منهجًا شاملًا يدمج القيم والرؤى والتطلعات. ورأى برجيه أن المستقبل لا يُكتشف، بل يُبنى، وأن المستشرف الحقيقي لا يقتصر على توصيف ما سيأتي، بل يشارك في صنعه.
ومن ثم أسّس بيير ماساي ومن معه في فرنسا المدرسة الاستراتيجية للاستشراف (La Prospective Stratégique)، التي طوّرت أدوات تحليلية، من بينها ((تحليل التأثيرات المتقاطعة وطريقة الفاعلين والإستراتيجيات))، ودمجت الاستشراف بالتخطيط المؤسسي ورسم السياسات.
ثالثًا: نظريات الاستشراف ومدارسه الفكرية
1- نظرية الأمواج الحضارية.. ألفين توفلر
في عام 1980، نشر ألفين توفلر، كتابه الثوري ((الموجة الثالثة))، الذي غيّر طريقة إدراك البشرية لنفسها وللتحولات التي تشهدها، ورأى توفلر أن التاريخ الإنساني يتقدم على شكل أمواج حضارية عملاقة: الموجة الأولى هي الثورة الزراعية التي أنهت مرحلة الصيد والقطاف وحولت الإنسان إلى مزارع مستقر، والموجة الثانية هي الثورة الصناعية التي حولت المجتمعات إلى كتل بشرية مدنية تعيش إيقاع المصنع، والموجة الثالثة هي ثورة المعلومات التي نحن نعيش تصاعدها الآن، وتقوم على اللامركزية والتنوع وتفريد الإنتاج.
قيمة نظرية توفلر الاستشرافية تكمن في توفيرها إطارًا تفسيريًا للتوترات الحالية: فكل صراع حضاري هو في جوهره تصادم بين منطق موجتين مختلفتين، وعلى المستشرف أن يحدد في أي موجة تقع مؤسسته أو مجتمعه، وأين تتجه موجة التاريخ الكبرى.
2- نظرية الأنظمة المعقدة والفوضى
تُعدّ نظرية الفوضى وعلم الأنظمة المعقدة من أكثر الروافد الفكرية تأثيرًا في الاستشراف المعاصر، فهذه النظرية التي تمتد جذورها إلى رياضيات، هنري بوانكاريه، ثم تطورت في أعمال، لورنز وتورانس، ترى أن الأنظمة المعقدة كـ((الأسواق والمجتمعات والمناخ)) تتسم بخاصية الحساسية للظروف الأولية؛ أي أن تغيرات صغيرة يمكن أن تُحدث نتائج هائلة لا يمكن التنبؤ بها بدقة.
لكن هذا لا يعني أن المستقبل فوضى مطلقة لا تُقرأ، فالأنظمة المعقدة تعرض أيضًا أنماطًا جاذبة (Attractors) وخصائص ناشئة يمكن رصدها، والمستشرف الحصيف لا يسعى إلى التنبؤ الخطي الدقيق، بل إلى فهم البنى العميقة والخصائص الناشئة، وإلى بناء مرونة إستراتيجية تمكّن من التكيف مع المفاجآت.
3- نظرية الدورات التاريخية.. بناء إيقاع الحضارات
ثمة تيار واسع في الفكر الاستشرافي يرى في التاريخ حركة دورية لا خطية، من أبرز ممثليه، أرنولد توينبي، الذي حلل في كتابه ((دراسة التاريخ صعود واضمحلال الحضارات الكبرى))، وانتهى إلى وجود نمط متكرر يتضمن التحديات، والاستجابات، والنمو والانهيار، وكذلك سبنسر الذي رأى في الحضارات كائنات عضوية تولد وتنضج وتموت.
وفي السياق المعاصر، يقدم نيل هاو ووليام شتراوس، في كتابهما ((الجيل الرابع)) نظرية في الدورات الجيلية مدتها ثمانون عامًا، مقسمة على أربعة مواسم حضارية، وهذه النظرية رغم ما تعرضت له من نقد تُوظَّف في الاستشراف لتحديد الموقع الزمني لأي مجتمع من دورته، وتحسين توقعات التحولات القادمة.
رابعًا: أساليب الاستشراف ومنهجياته
1- أسلوب السيناريوهات.. بناء صور المستقبل
يُعدّ تخطيط السيناريوهات (Scenario Planning) الأداة الاستشرافية الأكثر استخدامًا وانتشارًا في القرن الحادي والعشرين، طوّرته شركة ((شل)) النفطية في السبعينيات لمواجهة تقلبات أسواق النفط، وقد مكّنها من استباق صدمة أسعار النفط عام 1973 بشكل أعان الشركة على الصمود حين انهارت منافسوها.
يقوم الأسلوب على رسم سيناريوهات متعددة للمستقبل.. عادةً ثلاثة إلى أربعة لا بهدف التنبؤ بأيها سيقع، بل لبناء ذاكرة إستراتيجية لدى متخذي القرار تجعلهم أقل إصابة بالصدمة وأكثر حضورًا ذهنيًا حين تتكشف أحداث المستقبل، فالسيناريو ليس نبوءة، بل هو قصة محتملة منسجمة داخليًا تجعل المستقبل المجرد ملموسًا وقابلًا للحوار.
2- أسلوب ((دلفاي)) استحضار حكمة الخبراء
ابتكره أوليف هيلمر وشركاؤه في مؤسسة ((راند)) في الخمسينيات، وهو أسلوب يجمع آراء خبراء متخصصين بصورة منهجية تجنّب هيمنة رأي واحد وتستثمر التنوع المعرفي، يتم ذلك من خلال جولات متتالية من الاستبيان؛ إذ يُعطى الخبراء بعد كل جولة ملخصًا مجهول الهوية لآراء الآخرين، ثم يُطلب منهم مراجعة تقديراتهم.
مزية هذا الأسلوب الكبرى أنه يتجنب تأثير الهالة، الذي كثيرًا ما يجعل صوت المسؤول الأكبر يطغى على غرفة الحوار، وقد استُخدم دلفاي في استشراف مجالات التكنولوجيا والصحة والطاقة والسياسات الحكومية.
3- تحليل القوى الدافعة وعلامات التغيير
تعتمد هذه المقاربة على تحليل منهجي للقوى الكبرى التي تشكل المستقبل، وتُصنَّف عادةً في إطار ستيب (STEEPV): القوى الاجتماعية، والتكنولوجية، والاقتصادية، والبيئية، والسياسية، والقيمية، ثم يبحث المستشرف عن الإشارات الضعيفة (Weak Signals)، وهي المؤشرات المبكرة الخفية لتحولات قادمة، قبل أن تصبح ظواهر سائدة تراها عيون الجميع.
ومن تطبيقات هذا الأسلوب في الاستشراف ما يُعرف بـمسح الأفق (Horizon Scanning)، وهو منهجية استخبارية تقوم على الرصد المستمر للمعطيات من مصادر متنوعة، بحثًا عن الاتجاهات الناشئة والتحولات المحتملة.
4- الرؤية الرجعية والتخطيط الخلفي
في حين تنظر أغلب أساليب الاستشراف من الحاضر نحو المستقبل، تقلب الرؤية الرجعية (Backcasting) هذه المعادلة، يبدأ المستشرف هنا بتعريف صورة المستقبل المأمول أو المرغوب، ثم يرجع خطوة خطوة من ذلك المستقبل إلى الحاضر، سائلًا: ماذا كان ينبغي أن يحدث قبل عشر سنوات من تحقق هذا المستقبل؟ وقبل خمس؟ وهكذا حتى يصل إلى الخطوات التي يجب اتخاذها اليوم.
هذا الأسلوب نافع بشكل خاص في تخطيط السياسات المناخية والطاقة والبنية التحتية، حيث يُتيح التحرر من قيود الحاضر ورؤية الطريق المطلوب لبلوغ هدف طموح.
5- أسلوب المحور والنقيض ((ما إذا.. ماذا لو))
يعتمد هذا الأسلوب على صياغة أسئلة افتراضية مُركّبة تتحدى الافتراضات السائدة وتكشف الهشاشات الخفية، ويستخدم كثيرًا في التخطيط العسكري والإستراتيجي تحت مسمى تحليل الضغط (Stress Testing) أو الفريق الأحمر (Red Teaming)، إذ يُعيَّن فريق مهمته محاولة إسقاط الخطط والافتراضات القائمة لاكتشاف نقاط الضعف وتعزيزها.
خامسًا: أخطاء الاستشراف والأوهام
لا يكتمل الحديث عن الاستشراف دون الوقوف عند مزالقه، فقد اكتنفت تاريخه أخطاء جسيمة وأوهام متكررة، أخطر هذه الأوهام هو وهم الاستقراء الساذج، أي توقع استمرار الاتجاهات الحالية إلى ما لا نهاية، فمن استشرف المستقبل في الستينيات وفق معدلات نمو تلك الحقبة، توقع مدنًا طائرة بحلول الألفية الثالثة، بينما فاجأته الشبكة العنكبوتية التي لم يكن يصوّرها كثيرون.
والوهم الثاني هو تحيز التأكيد، أي البحث عن الأدلة التي تدعم التوقعات المسبقة وتجاهل ما يخالفها، وقد رصد ناسيم طالب في كتابه ((البجعة السوداء)) هذه الآفة بعمق، ونبّه إلى أن الأحداث النادرة ذات التأثير الهائل هي ما تصنع التاريخ الحقيقي، وهي بطبيعتها تفلت من شباك الاستشراف التقليدي.
والوهم الثالث هو تجاهل الفاعلية الإنسانية، فالمستقبل ليس حتمًا منقوشًا في الصخر، بل هو ساحة تتنافس فيها الإرادات والخيارات والصدف، وما يجعل الاستشراف علمًا نبيلًا لا كهانة هو اعترافه بهذه الحقيقة، وسعيه إلى توسيع مساحة الخيار الإنساني لا إلى تضييقها.
سادسًا: الاستشراف في الزمن الرقمي.. تحديات ومآلات
لم يسبق في التاريخ أن امتلك الإنسان من الأدوات والبيانات ما يمتلكه اليوم، ومع ذلك يرى كثير من المستشرفين أن إدارة المستقبل أصعب مما كانت عليه في الماضي، فثورة الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة أتاحت نماذج تنبؤية ذات دقة مدهشة في مجالات محددة، لكنها في الوقت نفسه أضافت طبقات جديدة من التعقيد إلى معادلة المستقبل.
فالخوارزميات باتت تشكّل قرارات الملايين في الوقت الفعلي، مما يجعل أنماط السلوك الجماعي أكثر قابلية للتحليل من جهة، وأكثر هشاشةً أمام التلاعب والاضطرابات المفاجئة من جهة أخرى، ومن ثم صار على المستشرف الحديث أن يضيف إلى أدواته التقليدية إلمامًا بأعمار التكنولوجيا ودوراتها، وفهمًا للاقتصاد السياسي للمنصات الرقمية، ووعيًا بمخاطر ((البجعة السوداء التقنية)).
كما أفرزت أزمة ((كوفيد-19)) درسًا بليغًا، أن منظومات العالم المعولمة قابلة للانهيار المتتالي بشكل يفوق ما تصوّره حتى أكثر السيناريوهات تشاؤمًا، وأعادت هذه الأزمة الاعتبار إلى مفهوم المرونة الإستراتيجية (Strategic Resilience)، بوصفه مقياسًا للنجاح الاستشرافي لا أقل من دقة التنبؤ.
خاتمة.. حكمة المستشرف
في نهاية المطاف، الاستشراف ليس علمًا يمنح صاحبه مفاتيح المستقبل المختومة، بل هو فن الطرح العميق للأسئلة الصحيحة، قيمته ليست في نتائجه المحددة بقدر ما هي في العقليات التي يُنتج ويصقل؛ عقلية التواضع أمام اللايقين، والإقرار بتعدد المسارات الممكنة، والجاهزية للتكيف، والإحساس بالمسؤولية عن الأثر طويل المدى لقراراتنا اليوم.. والمجتمعات التي تستثمر في الاستشراف لا تُعدّ مجتمعات خائفة من المستقبل، بل هي مجتمعات تستأنف دور الفاعل لا دور المتلقي في الرواية التاريخية الكبرى، وإذا كان ابن خلدون قد أقنعنا منذ قرون بأن للحضارات قوانين، فالمشغلة الكبرى اليوم هي أن نتعلم قراءة هذه القوانين في عصر السرعة والتعقيد، وأن نوظفها لبناء مستقبل أكثر إنسانية وعدالة واستدامة.
فالاستشراف في نهاية المطاف هو تعبير عن شرط إنساني أعمق: الرفض الجذري لأن نكون مجرد ركاب في قطار التاريخ، والإصرار على أن نكون -ولو بحدود ما تتيحه الإمكانات والأقدار- من يختار الوجهة.
