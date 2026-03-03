الاستشراف فن الطرح العميق للأسئلة

  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الاستشراف فن الطرح العميق للأسئلة

2026-03-03 11:14:03
(MENAFN- Al Watan) منذ أن وعى الإنسان بوجوده، وهو يرنو إلى الأفق باحثًا عمّا يخبئه الغد، هذا الشوق الفطري إلى معرفة المستقبل ليس ضعفًا إنسانيًا، بل هو الدافع العميق الذي حرّك الحضارات وأسّس العلوم وأنضج الفلسفات. الاستشراف بمعناه الحديث والرحب ليس تنجيمًا ولا ادعاءً بمعرفة الغيب، بل هو منهجية عقلية منظمة تسعى إلى فهم القوى المؤثرة في المستقبل، واستكشاف مساراته الممكنة، وإعداد الإنسان والمؤسسة والمجتمع لمواجهة ما هو قادم بأعين مفتوحة وعقل راجح.
ولا يكتمل فهم الاستشراف دون استيعاب جذوره التاريخية، وتتبع تحولاته عبر الحقب، ثم الوقوف أمام أدواته الراهنة بإمعان ونقد، فما الذي قاله الأقدمون عن المستقبل؟ وكيف تحول هذا القول من كهوف العرافين إلى مراكز الأبحاث الإستراتيجية؟ وما أدوات الاستشراف التي يعتمدها المفكرون اليوم لبناء سيناريوهات الغد؟.
أولًا: الاستشراف في الحضارات القديمة حين كان المستقبل قدسًا
كان التطلع إلى المستقبل في فجر الحضارات مسألةً روحانية بامتياز، لم يكن من يتحدث عن الغد مجرد مفكر، بل كان كاهنًا أو نبيًا أو حكيمًا منحه الإله في تصور قومه نعمة الرؤية البعيدة، في بلاد الرافدين استنطق الكهنة الكواكب واستقرأوا حركاتها ليتنبأوا بمصائر الملوك والحصاد والحروب، وكانت الزقورات في جوهرها مراصد فلكية قبل أن تكون معابد، تمثل أولى محاولات الإنسان لاستخراج خرائط المستقبل من حركة السماء.
وفي مصر الفرعونية، كان مفهوم ((ماعت)) النظام الكوني والعدالة الإلهية يعني في جانب منه إدراك القوانين الثابتة التي تحكم الكون وتنظم دورات الحياة.. وكانت فيضانات النيل تُقرأ وتُحسب، ومواسم الزراعة تُستشرف، وهو ما أسّس لنمط مبكر من التخطيط القائم على الفهم الدوري للزمن، أما في اليونان القديمة فقد جمع معبد ((دلفي)) بين العرافة والفلسفة. وبينما كانت العرّافة ((بيثيا)) تنطق بكلام ملتبس الدلالة، كان الفلاسفة يبنون نماذج عقلية لتفسير حركة التاريخ.. أفلاطون في جمهوريته تخيل مجتمعًا مثاليًا، وهي في جوهرها صورة للمستقبل المأمول، وأرسطو في السياسة حلل أسباب صعود الدول وأفولها، مرسيًا بذلك تقليد فهم التاريخ كمادة للتنبؤ الإستراتيجي.
وفي الحضارة الإسلامية، أبدع ابن خلدون في مقدمته ما يُعدّ أولى المحاولات العلمية المنهجية لفهم قوانين التاريخ، واستشراف مصائر الحضارات، فنظريته في العصبية وفي دورة الدولة من النشأة إلى الانهيار عبر أجيال ثلاثة، هي في حقيقتها نموذج استشرافي ذو منطق استدلالي محكم، ورأى ابن خلدون أن من يعرف قوانين الحضارة يستطيع أن يقرأ أين تقف الدولة الآن من عمرها الحتمي، وإلى أين تسير.
ثانيًا: نشأة علم الاستشراف الحديث من الحرب الباردة إلى مراكز التفكير
الاستشراف بوصفه علمًا منهجيًا حديثًا لم يولد في رحاب الأكاديميا الهادئة، بل نشأ في رحم الحرب الباردة وضغوطها الوجودية، فعقب الحرب العالمية الثانية، وجدت القوى العظمى نفسها أمام تحديات إستراتيجية مفتوحة الأفق ومتسارعة الوتيرة؛ تسابق نووي، وثورة تكنولوجية، وتحولات جيوسياسية متلاحقة.
في هذا السياق، وُلدت مؤسسة راند (RAND Corporation) عام 1948 في الولايات المتحدة؛ لتكون أول مؤسسة مخصصة للتفكير الإستراتيجي في المستقبل، وطوّر علماؤها أساليب كميةً ونوعيةً لتقدير مسارات الأحداث المستقبلية، أبرزها أسلوب ((دلفاي))، الذي سيأتي تفصيله لاحقًا. وكان من روّاد هذا الحقل هيرمان كان، الذي كتب عام 1960 كتابه الاستفزازي حول الحرب النووية الترمونووية، ورسم فيه سيناريوهات مستقبلية صادمة كانت الحكومات تتحاشى التفكير فيها.
وفي السياق الأوروبي، قاد غاستون برجيه في فرنسا في خمسينيات القرن الماضي تيارًا فلسفيًا واجتماعيًا أسماه ((الاستشراف)) (La Prospective)، ميّزه عن مجرد التنبؤ بالأرقام ليجعله منهجًا شاملًا يدمج القيم والرؤى والتطلعات. ورأى برجيه أن المستقبل لا يُكتشف، بل يُبنى، وأن المستشرف الحقيقي لا يقتصر على توصيف ما سيأتي، بل يشارك في صنعه.
ومن ثم أسّس بيير ماساي ومن معه في فرنسا المدرسة الاستراتيجية للاستشراف (La Prospective Stratégique)، التي طوّرت أدوات تحليلية، من بينها ((تحليل التأثيرات المتقاطعة وطريقة الفاعلين والإستراتيجيات))، ودمجت الاستشراف بالتخطيط المؤسسي ورسم السياسات.
ثالثًا: نظريات الاستشراف ومدارسه الفكرية
1- نظرية الأمواج الحضارية.. ألفين توفلر
في عام 1980، نشر ألفين توفلر، كتابه الثوري ((الموجة الثالثة))، الذي غيّر طريقة إدراك البشرية لنفسها وللتحولات التي تشهدها، ورأى توفلر أن التاريخ الإنساني يتقدم على شكل أمواج حضارية عملاقة: الموجة الأولى هي الثورة الزراعية التي أنهت مرحلة الصيد والقطاف وحولت الإنسان إلى مزارع مستقر، والموجة الثانية هي الثورة الصناعية التي حولت المجتمعات إلى كتل بشرية مدنية تعيش إيقاع المصنع، والموجة الثالثة هي ثورة المعلومات التي نحن نعيش تصاعدها الآن، وتقوم على اللامركزية والتنوع وتفريد الإنتاج.
قيمة نظرية توفلر الاستشرافية تكمن في توفيرها إطارًا تفسيريًا للتوترات الحالية: فكل صراع حضاري هو في جوهره تصادم بين منطق موجتين مختلفتين، وعلى المستشرف أن يحدد في أي موجة تقع مؤسسته أو مجتمعه، وأين تتجه موجة التاريخ الكبرى.
2- نظرية الأنظمة المعقدة والفوضى
تُعدّ نظرية الفوضى وعلم الأنظمة المعقدة من أكثر الروافد الفكرية تأثيرًا في الاستشراف المعاصر، فهذه النظرية التي تمتد جذورها إلى رياضيات، هنري بوانكاريه، ثم تطورت في أعمال، لورنز وتورانس، ترى أن الأنظمة المعقدة كـ((الأسواق والمجتمعات والمناخ)) تتسم بخاصية الحساسية للظروف الأولية؛ أي أن تغيرات صغيرة يمكن أن تُحدث نتائج هائلة لا يمكن التنبؤ بها بدقة.
لكن هذا لا يعني أن المستقبل فوضى مطلقة لا تُقرأ، فالأنظمة المعقدة تعرض أيضًا أنماطًا جاذبة (Attractors) وخصائص ناشئة يمكن رصدها، والمستشرف الحصيف لا يسعى إلى التنبؤ الخطي الدقيق، بل إلى فهم البنى العميقة والخصائص الناشئة، وإلى بناء مرونة إستراتيجية تمكّن من التكيف مع المفاجآت.
3- نظرية الدورات التاريخية.. بناء إيقاع الحضارات
ثمة تيار واسع في الفكر الاستشرافي يرى في التاريخ حركة دورية لا خطية، من أبرز ممثليه، أرنولد توينبي، الذي حلل في كتابه ((دراسة التاريخ صعود واضمحلال الحضارات الكبرى))، وانتهى إلى وجود نمط متكرر يتضمن التحديات، والاستجابات، والنمو والانهيار، وكذلك سبنسر الذي رأى في الحضارات كائنات عضوية تولد وتنضج وتموت.
وفي السياق المعاصر، يقدم نيل هاو ووليام شتراوس، في كتابهما ((الجيل الرابع)) نظرية في الدورات الجيلية مدتها ثمانون عامًا، مقسمة على أربعة مواسم حضارية، وهذه النظرية رغم ما تعرضت له من نقد تُوظَّف في الاستشراف لتحديد الموقع الزمني لأي مجتمع من دورته، وتحسين توقعات التحولات القادمة.
رابعًا: أساليب الاستشراف ومنهجياته
1- أسلوب السيناريوهات.. بناء صور المستقبل
يُعدّ تخطيط السيناريوهات (Scenario Planning) الأداة الاستشرافية الأكثر استخدامًا وانتشارًا في القرن الحادي والعشرين، طوّرته شركة ((شل)) النفطية في السبعينيات لمواجهة تقلبات أسواق النفط، وقد مكّنها من استباق صدمة أسعار النفط عام 1973 بشكل أعان الشركة على الصمود حين انهارت منافسوها.
يقوم الأسلوب على رسم سيناريوهات متعددة للمستقبل.. عادةً ثلاثة إلى أربعة لا بهدف التنبؤ بأيها سيقع، بل لبناء ذاكرة إستراتيجية لدى متخذي القرار تجعلهم أقل إصابة بالصدمة وأكثر حضورًا ذهنيًا حين تتكشف أحداث المستقبل، فالسيناريو ليس نبوءة، بل هو قصة محتملة منسجمة داخليًا تجعل المستقبل المجرد ملموسًا وقابلًا للحوار.
2- أسلوب ((دلفاي)) استحضار حكمة الخبراء
ابتكره أوليف هيلمر وشركاؤه في مؤسسة ((راند)) في الخمسينيات، وهو أسلوب يجمع آراء خبراء متخصصين بصورة منهجية تجنّب هيمنة رأي واحد وتستثمر التنوع المعرفي، يتم ذلك من خلال جولات متتالية من الاستبيان؛ إذ يُعطى الخبراء بعد كل جولة ملخصًا مجهول الهوية لآراء الآخرين، ثم يُطلب منهم مراجعة تقديراتهم.
مزية هذا الأسلوب الكبرى أنه يتجنب تأثير الهالة، الذي كثيرًا ما يجعل صوت المسؤول الأكبر يطغى على غرفة الحوار، وقد استُخدم دلفاي في استشراف مجالات التكنولوجيا والصحة والطاقة والسياسات الحكومية.
3- تحليل القوى الدافعة وعلامات التغيير
تعتمد هذه المقاربة على تحليل منهجي للقوى الكبرى التي تشكل المستقبل، وتُصنَّف عادةً في إطار ستيب (STEEPV): القوى الاجتماعية، والتكنولوجية، والاقتصادية، والبيئية، والسياسية، والقيمية، ثم يبحث المستشرف عن الإشارات الضعيفة (Weak Signals)، وهي المؤشرات المبكرة الخفية لتحولات قادمة، قبل أن تصبح ظواهر سائدة تراها عيون الجميع.
ومن تطبيقات هذا الأسلوب في الاستشراف ما يُعرف بـمسح الأفق (Horizon Scanning)، وهو منهجية استخبارية تقوم على الرصد المستمر للمعطيات من مصادر متنوعة، بحثًا عن الاتجاهات الناشئة والتحولات المحتملة.
4- الرؤية الرجعية والتخطيط الخلفي
في حين تنظر أغلب أساليب الاستشراف من الحاضر نحو المستقبل، تقلب الرؤية الرجعية (Backcasting) هذه المعادلة، يبدأ المستشرف هنا بتعريف صورة المستقبل المأمول أو المرغوب، ثم يرجع خطوة خطوة من ذلك المستقبل إلى الحاضر، سائلًا: ماذا كان ينبغي أن يحدث قبل عشر سنوات من تحقق هذا المستقبل؟ وقبل خمس؟ وهكذا حتى يصل إلى الخطوات التي يجب اتخاذها اليوم.
هذا الأسلوب نافع بشكل خاص في تخطيط السياسات المناخية والطاقة والبنية التحتية، حيث يُتيح التحرر من قيود الحاضر ورؤية الطريق المطلوب لبلوغ هدف طموح.
5- أسلوب المحور والنقيض ((ما إذا.. ماذا لو))
يعتمد هذا الأسلوب على صياغة أسئلة افتراضية مُركّبة تتحدى الافتراضات السائدة وتكشف الهشاشات الخفية، ويستخدم كثيرًا في التخطيط العسكري والإستراتيجي تحت مسمى تحليل الضغط (Stress Testing) أو الفريق الأحمر (Red Teaming)، إذ يُعيَّن فريق مهمته محاولة إسقاط الخطط والافتراضات القائمة لاكتشاف نقاط الضعف وتعزيزها.
خامسًا: أخطاء الاستشراف والأوهام
لا يكتمل الحديث عن الاستشراف دون الوقوف عند مزالقه، فقد اكتنفت تاريخه أخطاء جسيمة وأوهام متكررة، أخطر هذه الأوهام هو وهم الاستقراء الساذج، أي توقع استمرار الاتجاهات الحالية إلى ما لا نهاية، فمن استشرف المستقبل في الستينيات وفق معدلات نمو تلك الحقبة، توقع مدنًا طائرة بحلول الألفية الثالثة، بينما فاجأته الشبكة العنكبوتية التي لم يكن يصوّرها كثيرون.
والوهم الثاني هو تحيز التأكيد، أي البحث عن الأدلة التي تدعم التوقعات المسبقة وتجاهل ما يخالفها، وقد رصد ناسيم طالب في كتابه ((البجعة السوداء)) هذه الآفة بعمق، ونبّه إلى أن الأحداث النادرة ذات التأثير الهائل هي ما تصنع التاريخ الحقيقي، وهي بطبيعتها تفلت من شباك الاستشراف التقليدي.
والوهم الثالث هو تجاهل الفاعلية الإنسانية، فالمستقبل ليس حتمًا منقوشًا في الصخر، بل هو ساحة تتنافس فيها الإرادات والخيارات والصدف، وما يجعل الاستشراف علمًا نبيلًا لا كهانة هو اعترافه بهذه الحقيقة، وسعيه إلى توسيع مساحة الخيار الإنساني لا إلى تضييقها.
سادسًا: الاستشراف في الزمن الرقمي.. تحديات ومآلات
لم يسبق في التاريخ أن امتلك الإنسان من الأدوات والبيانات ما يمتلكه اليوم، ومع ذلك يرى كثير من المستشرفين أن إدارة المستقبل أصعب مما كانت عليه في الماضي، فثورة الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة أتاحت نماذج تنبؤية ذات دقة مدهشة في مجالات محددة، لكنها في الوقت نفسه أضافت طبقات جديدة من التعقيد إلى معادلة المستقبل.
فالخوارزميات باتت تشكّل قرارات الملايين في الوقت الفعلي، مما يجعل أنماط السلوك الجماعي أكثر قابلية للتحليل من جهة، وأكثر هشاشةً أمام التلاعب والاضطرابات المفاجئة من جهة أخرى، ومن ثم صار على المستشرف الحديث أن يضيف إلى أدواته التقليدية إلمامًا بأعمار التكنولوجيا ودوراتها، وفهمًا للاقتصاد السياسي للمنصات الرقمية، ووعيًا بمخاطر ((البجعة السوداء التقنية)).
كما أفرزت أزمة ((كوفيد-19)) درسًا بليغًا، أن منظومات العالم المعولمة قابلة للانهيار المتتالي بشكل يفوق ما تصوّره حتى أكثر السيناريوهات تشاؤمًا، وأعادت هذه الأزمة الاعتبار إلى مفهوم المرونة الإستراتيجية (Strategic Resilience)، بوصفه مقياسًا للنجاح الاستشرافي لا أقل من دقة التنبؤ.
خاتمة.. حكمة المستشرف
في نهاية المطاف، الاستشراف ليس علمًا يمنح صاحبه مفاتيح المستقبل المختومة، بل هو فن الطرح العميق للأسئلة الصحيحة، قيمته ليست في نتائجه المحددة بقدر ما هي في العقليات التي يُنتج ويصقل؛ عقلية التواضع أمام اللايقين، والإقرار بتعدد المسارات الممكنة، والجاهزية للتكيف، والإحساس بالمسؤولية عن الأثر طويل المدى لقراراتنا اليوم.. والمجتمعات التي تستثمر في الاستشراف لا تُعدّ مجتمعات خائفة من المستقبل، بل هي مجتمعات تستأنف دور الفاعل لا دور المتلقي في الرواية التاريخية الكبرى، وإذا كان ابن خلدون قد أقنعنا منذ قرون بأن للحضارات قوانين، فالمشغلة الكبرى اليوم هي أن نتعلم قراءة هذه القوانين في عصر السرعة والتعقيد، وأن نوظفها لبناء مستقبل أكثر إنسانية وعدالة واستدامة.
فالاستشراف في نهاية المطاف هو تعبير عن شرط إنساني أعمق: الرفض الجذري لأن نكون مجرد ركاب في قطار التاريخ، والإصرار على أن نكون -ولو بحدود ما تتيحه الإمكانات والأقدار- من يختار الوجهة.

