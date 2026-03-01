  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
أنباء عن دوي انفجارات في دبي

أنباء عن دوي انفجارات في دبي

2026-03-01 12:02:24
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت الأنباء بسماع انفجارات اليوم الأحد في دبي تزامنا مع المواجهة بين إيران، وإسرائيل والولايات المتحدة.

وتداول نشطاء على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" مشاهد قيل إنها لقصف إيراني جديد في دبي، حيث ظهر تصاعد دخان كثيف من مطار دبي الدولي.

MENAFN01032026000208011052ID1110804201

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث