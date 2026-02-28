  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
القيادة المركزية الأميركية: لا خسائر في قواتنا بالمنطقة

2026-02-28 11:26:59
(MENAFN- Al Watan) قالت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" (CENTCOM)، السبت، عدم تسجيل أي إصابات أو خسائر في صفوف قواتها بالمنطقة، مؤكدة أن الأضرار التي لحقت بالمنشآت الأميركية "طفيفة ولم تؤثر في سير العمليات".
وتشن الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات جوية على إيران، فيما ردت طهران بقصف أهداف في إسرائيل ودول بالمنطقة.
وأوضحت القيادة المركزية في بيان أن العمليات استهدفت "مراكز القيادة والسيطرة التابعة للحرس الثوري الإيراني، وقدرات الدفاع الجوي الإيرانية، ومواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، إضافة إلى مطارات عسكرية".
وأشار البيان إلى أن القوات الأميركية وقوات حليفة باشرت تنفيذ الضربات عند الساعة 1:15 فجراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بهدف "تفكيك منظومة الأمن الإيرانية"، مع إعطاء الأولوية للمواقع التي تمثل "تهديداً وشيكاً".
وقال قائد "سنتكوم" الأدميرال براد كوبر إن الرئيس دونالد ترمب "أمر باتخاذ إجراء حاسم"، مضيفاً أن "الجنود والبحارة والطيارين ومشاة البحرية وعناصر الحرس وخفر السواحل يستجيبون للنداء".
وأكد البيان أنه عقب الموجة الأولى من الضربات، تمكنت قوات سنتكوم من "صد مئات الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة الإيرانية"، لافتاً إلى أن الساعات الأولى من العملية شهدت إطلاق ذخائر دقيقة من الجو والبر والبحر.
كما أعلنت القيادة أن فرقة العمل "سكوربيون سترايك" التابعة لها استخدمت للمرة الأولى في القتال طائرات هجومية أحادية الاتجاه منخفضة التكلفة، في تطور يعكس توسيع نطاق الأدوات العملياتية المستخدمة في المواجهة.

