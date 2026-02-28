القيادة المركزية الأميركية: لا خسائر في قواتنا بالمنطقة

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
القيادة المركزية الأميركية: لا خسائر في قواتنا بالمنطقة
(MENAFN- Al Watan) قالت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" (CENTCOM)، السبت، عدم تسجيل أي إصابات أو خسائر في صفوف قواتها بالمنطقة، مؤكدة أن الأضرار التي لحقت بالمنشآت الأميركية "طفيفة ولم تؤثر في سير العمليات".
وتشن الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات جوية على إيران، فيما ردت طهران بقصف أهداف في إسرائيل ودول بالمنطقة.
وأوضحت القيادة المركزية في بيان أن العمليات استهدفت "مراكز القيادة والسيطرة التابعة للحرس الثوري الإيراني، وقدرات الدفاع الجوي الإيرانية، ومواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، إضافة إلى مطارات عسكرية".
وأشار البيان إلى أن القوات الأميركية وقوات حليفة باشرت تنفيذ الضربات عند الساعة 1:15 فجراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بهدف "تفكيك منظومة الأمن الإيرانية"، مع إعطاء الأولوية للمواقع التي تمثل "تهديداً وشيكاً".
وقال قائد "سنتكوم" الأدميرال براد كوبر إن الرئيس دونالد ترمب "أمر باتخاذ إجراء حاسم"، مضيفاً أن "الجنود والبحارة والطيارين ومشاة البحرية وعناصر الحرس وخفر السواحل يستجيبون للنداء".
وأكد البيان أنه عقب الموجة الأولى من الضربات، تمكنت قوات سنتكوم من "صد مئات الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة الإيرانية"، لافتاً إلى أن الساعات الأولى من العملية شهدت إطلاق ذخائر دقيقة من الجو والبر والبحر.
كما أعلنت القيادة أن فرقة العمل "سكوربيون سترايك" التابعة لها استخدمت للمرة الأولى في القتال طائرات هجومية أحادية الاتجاه منخفضة التكلفة، في تطور يعكس توسيع نطاق الأدوات العملياتية المستخدمة في المواجهة.
وتشن الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات جوية على إيران، فيما ردت طهران بقصف أهداف في إسرائيل ودول بالمنطقة.
وأوضحت القيادة المركزية في بيان أن العمليات استهدفت "مراكز القيادة والسيطرة التابعة للحرس الثوري الإيراني، وقدرات الدفاع الجوي الإيرانية، ومواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، إضافة إلى مطارات عسكرية".
وأشار البيان إلى أن القوات الأميركية وقوات حليفة باشرت تنفيذ الضربات عند الساعة 1:15 فجراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بهدف "تفكيك منظومة الأمن الإيرانية"، مع إعطاء الأولوية للمواقع التي تمثل "تهديداً وشيكاً".
وقال قائد "سنتكوم" الأدميرال براد كوبر إن الرئيس دونالد ترمب "أمر باتخاذ إجراء حاسم"، مضيفاً أن "الجنود والبحارة والطيارين ومشاة البحرية وعناصر الحرس وخفر السواحل يستجيبون للنداء".
وأكد البيان أنه عقب الموجة الأولى من الضربات، تمكنت قوات سنتكوم من "صد مئات الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة الإيرانية"، لافتاً إلى أن الساعات الأولى من العملية شهدت إطلاق ذخائر دقيقة من الجو والبر والبحر.
كما أعلنت القيادة أن فرقة العمل "سكوربيون سترايك" التابعة لها استخدمت للمرة الأولى في القتال طائرات هجومية أحادية الاتجاه منخفضة التكلفة، في تطور يعكس توسيع نطاق الأدوات العملياتية المستخدمة في المواجهة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment