اشتباكات قرب معبر حدودي رئيسي بين أفغانستان وباكستان

اشتباكات قرب معبر حدودي رئيسي بين أفغانستان وباكستان
(MENAFN- Al-Bayan) ">وقعت اشتباكات صباح اليوم الجمعة قرب معبر تورخم الحدودي الرئيسي بين أفغانستان وباكستان، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس في المنطقة، في ظل عودة المعارك بين البلدين.
وسُمع دوي القصف من الجانب الأفغاني للحدود منذ حوالي الساعة 9,30 صباحا (05,00 ت غ) قبل أن تستأنف الاشتباكات الحدودية.
