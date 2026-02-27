  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
اشتباكات قرب معبر حدودي رئيسي بين أفغانستان وباكستان

2026-02-27 03:05:41
(MENAFN- Al-Bayan) ">وقعت اشتباكات صباح اليوم الجمعة قرب معبر تورخم الحدودي الرئيسي بين أفغانستان وباكستان، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس في المنطقة، في ظل عودة المعارك بين البلدين.

وسُمع دوي القصف من الجانب الأفغاني للحدود منذ حوالي الساعة 9,30 صباحا (05,00 ت غ) قبل أن تستأنف الاشتباكات الحدودية.

