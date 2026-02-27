تصعيد خطير بين إسلام آباد وكابول... وإعلان حرب مفتوحة

MENAFN - Al-Bayan) ">أكد وزير الدفاع الباكستاني أن بلاده قد نفد "صبرها" وتعتبر أن هناك "حربا مفتوحة" الآن مع أفغانستان، بعد أن شن كلا البلدين ضربات في أعقاب هجوم أفغاني عبر الحدود.

وفي منشور على منصة إكس، قال وزير الدفاع خواجة محمد آصف إن باكستان كانت تأمل في السلام في أفغانستان بعد انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) وتوقعت أن تركز طالبان على رفاهية الشعب الأفغاني والاستقرار الإقليمي. وبدلا من ذلك، زعم أن طالبان حولت أفغانستان "إلى مستعمرة للهند"، وجمعت مسلحين من جميع أنحاء العالم وبدأت في "تصدير الإرهاب".

وقال: "لقد نفد صبرنا الآن. والآن أصبحت حربا مفتوحة بيننا".

إن التصعيد الأخير للعنف بين الدولتين الجارتين يظهر بشكل متزايد هشاشة وقف إطلاق النار الذي تم بوساطة قطرية. ولم يتطرق وزير الدفاع الباكستاني إلى وقف إطلاق النار.

كما اتهم آصف حكومة طالبان بحرمان الأفغان من حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك حقوق النساء التي قال إنها مكفولة في الإسلام، دون تقديم تفاصيل أو أدلة.

وقال إن باكستان حاولت الحفاظ على الاستقرار سواء بشكل مباشر أو من خلال دول صديقة.

وأضاف: "اليوم، عندما جرت محاولات لاستهداف باكستان بالعدوان، وبفضل الله، تعطي قواتنا المسلحة ردا حاسما".

وكانت أفغانستان قد شنت يوم الخميس هجوما عبر الحدود على باكستان ردا على غارات جوية باكستانية دامية استهدفت مناطق حدودية أفغانية يوم الأحد الماضي.

وفي وقت مبكر من اليوم الجمعة، نفذت باكستان غارات جوية في كابول وإقليمين أفغانيين آخرين. وسمع دوي ثلاثة انفجارات على الأقل في كابول، ولكن لم تتوفر معلومات فورية عن الموقع الدقيق للضربات في العاصمة الأفغانية، أو عن وقوع ضحايا محتملين.

وقال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد إن باكستان نفذت أيضا غارات جوية في قندهار جنوبا وفي إقليم بكتيا جنوب شرقي البلاد.