  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
5 شهداء بغارات إسرائيلية على غزة الجمعة

5 شهداء بغارات إسرائيلية على غزة الجمعة

2026-02-27 03:05:35
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استشهد 5 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، الجمعة، وفق ما أعلن الدفاع المدني.
وقال الدفاع المدني، إن خمسة شهداء ارتقوا بغارات إسرائيلية منتصف الليل، ثلاثة منهم في منطقة المسلخ جنوب غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما استشهد اثنان بغارة إسرائيلية على شمال مخيم البريج وسط القطاع.
واستشهد 3 فلسطينيين، وأصيب آخرون، الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قطاع غزة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
واستهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي مجموعة فلسطينيين قرب منتزه المحطة في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة، مما أدى لاستشهاد اثنين وإصابة آخرين.

MENAFN27022026000208011052ID1110797615

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث