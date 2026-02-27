  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
هطول مزيد من الأمطار في البرازيل وارتفاع حصيلة القتلى إلى 55

هطول مزيد من الأمطار في البرازيل وارتفاع حصيلة القتلى إلى 55

2026-02-27 03:05:33
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تسبب هطول الأمطار مجددا بمزيد من الفيضانات وانزلاقات التربة في جنوب شرق البرازيل حيث كان عناصر الإنقاذ ما زالوا يبحثون عن 13 مفقودا الخميس بعد عاصفة أودت بحياة 55 شخصا.
وأُجبر أكثر من 5000 شخص على الفرار من منازلهم بعدما تسببت أمطار غزيرة في وقت متأخر الاثنين في حدوث انهيارات أرضية دفنت عشرات الأشخاص وأطلقت موجة فيضانات في مدينتي جويز دي فورا وأوبا.
وليل الأربعاء، تلقّى السكان تحذيرا آخر على هواتفهم مع هطول الأمطار مجددا.
قال لويس أوتافيو سوزا، وهو بائع يبلغ من العمر 35 عاما اضطر لمغادرة منزله ويُعَدّ أحد أقاربه في عداد المفقودين، لفرانس برس "هطلت الأمطار بغزارة وازداد انهيار ضفة النهر سوءا. تلقينا من الدفاع المدني دعوات لإخلاء المكان".
وأضاف سوزا الذي يقطن حي باركيه بورنييه، أحد أكثر الأحياء تضررا في جويز دي فورا حيث دفن الطين عدة منازل ليل الاثنين "الجميع في حالة ذعر.. يبدو الأمر وكأنه فيلم رعب".
وفي حي تريس موينيوس، طمرت انزلاقات التربة ثلاثة منازل في الساعات الأولى من صباح الخميس بعدما تم إجلاء سكانها، بحسب ما أفاد مراسل فرانس برس في المكان.
وعاد عدد من السكان الذين أُجبروا على ترك منازلهم إلى الحي بحثا عن قطع أثاث وأدواتهم المنزلية وحيواناتهم الأليفة.

MENAFN27022026000208011052ID1110797613

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث