  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
هيئة الاتصالات: لا طلبات ترخيص قيد الدراسة لتوفير خدمات الإنترنت الفضائي

هيئة الاتصالات: لا طلبات ترخيص قيد الدراسة لتوفير خدمات الإنترنت الفضائي

2026-02-27 03:05:32
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وصل عدد المشتركين في خدمات الإنترنت (الفضائي) عبر الأقمار الاصطناعية في الأردن إلى 572 مشتركًا حتى نهاية شهر كانون الثاني 2026، وفقا لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
وقالت الهيئة إن عدد الشركات الحاصلة على رخص اتصالات عامة لتقديم خدمات الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية في المملكة لغاية تاريخه 4 شركات.
وفيما يتعلق بوجود طلبات ترخيص جديدة لتقديم خدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية في الأردن أكدت الهيئة عدم وجود طلبات ترخيص حاليا قيد الدراسة.
ويستطيع المشترك في هذه الخدمة الوصول لشبكة الإنترنت من خلال نظام اتصالات مخصص وثابت يتم تزويده من قبل الشركة، يتكون بشكل أساسي من جهاز هوائي استقبال خارجي وآخر داخلي.
ويوفر الإنترنت الفضائي (Satellite Internet) إنترنت لاسلكي يُبث من الأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض، ويوفر تغطية عالمية، إذ يسمح بالاتصال بالإنترنت في المواقع البعيدة التي لا يتوافر فيها الوصول إلى الإنترنت الأرضي، والمواقع التي تكون فيها جودة الوصول غير موثوقة أو رديئة، وذلك دون الحاجة إلى معدات أرضية معقدة.
ويُشكّل الإنترنت عبر الأقمار الصناعية مُكمّلا حيويا لشبكات الهاتف المحمول والخطوط الثابتة الحالية، وفق تصريح سابق لرئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الرابطة الدولية لمشغلي الهواتف المتنقلة جواد عباسي.

MENAFN27022026000208011052ID1110797612

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث