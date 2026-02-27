  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الصين توقف ارتفاع اليوان

2026-02-27 03:05:18
(MENAFN- Al Wakeel News) >الوكيل الإخباري- يتجه الدولار الأسترالي لتحقيق مكاسب شهرية حادة أخرى الجمعة مع تزايد التوقعات بأن يتخذ البنك المركزي موقفا يميل أكثر للتشديد، في حين فقد اليوان زخمه بعد أن وضعت الصين حدا للارتفاع طويل الأمد في العملة.
واتخذ بنك الشعب الصيني اليوم إجراءات لإبطاء وتيرة الارتفاع السريع لليوان، قائلا إنه سيلغي الاحتياطي الإلزامي لمخاطر الصرف الأجنبي لبعض مبيعات العملات الآجلة، وهو ما ينظر إليه على أنه وسيلة لتشجيع شراء الدولار.
أدى ذلك، إلى جانب تثبيت سعر صرف اليوان عند مستوى أقل من المتوقع، إلى انخفاض اليوان في الداخل 0.2 % إلى 6.8553 مقابل الدولار، منهيا سلسلة مكاسب استمرت 10 أيام. ولا يزال اليوان مرتفعا بنحو 2% منذ بداية العام، بعد أن ارتفع بأكثر من أربعة في المئة في 2025.
وقال محللون في ماي بنك "من الواضح أن بنك الشعب الصيني يريد إبطاء وتيرة ارتفاع اليوان.
"يشير الكثيرون إلى أن الصين اكتسبت نفوذا في أعقاب إلغاء (المحكمة العليا الأميركية) لرسوم (الرئيس دونالد) ترامب الجمركية، وقد تكون المكاسب في الآونة الأخيرة دليلا على ذلك".
وارتفع الدولار الأسترالي 0.3 بالمئة إلى 0.7127 دولار، ويتجه لتحقيق مكاسب شهرية تزيد على 2%.
وارتفع الدولار الأسترالي بأكثر من 6%منذ بداية العام، في ظل متانة الاقتصاد المحلي مما يدعم توقعات تبني بنك الاحتياطي الأسترالي سياسة نقدية أكثر تشديدا.

