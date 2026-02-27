  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
تعرف على أسعار الذهب عالميا الجمعة

2026-02-27 03:05:18
(MENAFN- Al Wakeel News) >الوكيل الإخباري- استقر الذهب الجمعة، إذ أدى انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى تراجع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الأصفر، في حين أبقى الطلب الضعيف على الملاذات الآمنة الأسعار تحت السيطرة، فيما يقيم المستثمرون المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 5192.19 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0543 بتوقيت غرينتش. وانخفضت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر خلال اليوم.
ويتجه الذهب لتحقيق مكاسب للشهر السابع على التوالي، حيث ارتفع بأكثر من 6% في شباط، وهو الشهر الذي عزز فيه تجدد حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأميركية والتوتر بين واشنطن وطهران جاذبية الذهب بوصفه ملاذا آمنا.

