ارتفاع أسعار النفط عالميا

2026-02-27 03:05:17
(MENAFN- Al Wakeel News) >الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط الجمعة؛ لكنها تتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي بعد أن مددت الولايات المتحدة وإيران المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني؛ مما خفف من حدة المخاوف من احتمال نشوب أعمال قتالية يمكن أن تعطل الإمدادات.
وبحلول الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتا بما يعادل 0.51% إلى 71.11 دولارا للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط 38 سنتا أو 0.58% إلى 65.59 دولارا.
ويتجه برنت لتسجيل انخفاض أسبوعي بنحو 1%، في حين يتجه خام غرب تكساس الوسيط لتسجيل خسائر بنحو 1.3%، في تبديد لبعض المكاسب التي تحققت في الأسبوع السابق.

