انطلاق منافسات بطولتي الشطرنج وتنس الطاولة الرمضانية في الطفيلة

الطفيلة 27 شباط (بترا)- انطلقت في محافظة الطفيلة مساء أمس، منافسات بطولتي الشطرنج وتنس الطاولة، التي تنظمها مديرية شباب الطفيلة ضمن فعاليات البطولات الرمضانية في المراكز الشبابية، بمشاركة واسعة من الشباب والشابات في مختلف المراكز الشبابية.

وشهدت البطولتان مشاركة 20 شابًا وشابة من كل مركز شبابي ضمن فئات عمرية متعددة، حيث انطلقت المنافسات في أجواء تنافسية عكست مستوى الجاهزية والاهتمام الكبيرين من قبل المشاركين.

وأكد مدير شباب محافظة الطفيلة حمزة العمريين، أن تنظيم هذه البطولات يأتي في إطار حرص المديرية على استثمار أوقات الشباب خلال شهر رمضان بأنشطة هادفة تسهم في تنمية مهاراتهم الفكرية والبدنية، وتعزيز روح الانتماء والعمل الجماعي.

وأضاف، أن هذه البطولات توفر مساحة آمنة ومحفزة للشباب للتعبير عن قدراتهم وبناء شخصياتهم، إلى جانب ترسيخ قيم الالتزام والانضباط والروح الرياضية.

وتأتي هذه الفعاليات، ضمن البرامج الرمضانية التي تنفذها مديرية شباب الطفيلة في مجالات رياضية وثقافية وتوعوية متنوعة، بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الشباب في مختلف مناطق المحافظة، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في الحياة المجتمعية.

27/02/2026 10:24:09