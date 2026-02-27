انطلاق منافسات بطولتي الشطرنج وتنس الطاولة الرمضانية في الطفيلة
الطفيلة 27 شباط (بترا)- انطلقت في محافظة الطفيلة مساء أمس، منافسات بطولتي الشطرنج وتنس الطاولة، التي تنظمها مديرية شباب الطفيلة ضمن فعاليات البطولات الرمضانية في المراكز الشبابية، بمشاركة واسعة من الشباب والشابات في مختلف المراكز الشبابية.
وشهدت البطولتان مشاركة 20 شابًا وشابة من كل مركز شبابي ضمن فئات عمرية متعددة، حيث انطلقت المنافسات في أجواء تنافسية عكست مستوى الجاهزية والاهتمام الكبيرين من قبل المشاركين.
وأكد مدير شباب محافظة الطفيلة حمزة العمريين، أن تنظيم هذه البطولات يأتي في إطار حرص المديرية على استثمار أوقات الشباب خلال شهر رمضان بأنشطة هادفة تسهم في تنمية مهاراتهم الفكرية والبدنية، وتعزيز روح الانتماء والعمل الجماعي.
وأضاف، أن هذه البطولات توفر مساحة آمنة ومحفزة للشباب للتعبير عن قدراتهم وبناء شخصياتهم، إلى جانب ترسيخ قيم الالتزام والانضباط والروح الرياضية.
وتأتي هذه الفعاليات، ضمن البرامج الرمضانية التي تنفذها مديرية شباب الطفيلة في مجالات رياضية وثقافية وتوعوية متنوعة، بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الشباب في مختلف مناطق المحافظة، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في الحياة المجتمعية.
