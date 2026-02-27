النفط يهبط بعد تمديد المحادثات بين أمريكا وإيران

MENAFN - Al-Bayan) انخفضت أسعار النفط يوم الجمعة وتتجه لتسجيل ​انخفاض أسبوعي بعد أن مددت الولايات المتحدة ‌وإيران المحادثات ​بشأن البرنامج النووي الإيراني، مما خفف من حدة المخاوف بشأن احتمال نشوب أعمال قتالية قد تعطل الإمدادات.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 70.47 دولارا للبرميل. وانخفضت العقود ⁠الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 29 سنتا أو 0.44 بالمئة إلى 64.92 دولارا.

وخلال الأسبوع، يتجه برنت لتسجيل انخفاض 1.8 بالمئة، فيما يتجه غرب تكساس ‌الوسيط لتراجع بنحو 2.2 بالمئة، وهو ما يمحو بعض المكاسب التي تحققت في الأسبوع السابق.

عقدت الولايات المتحدة وإيران ‌محادثات غير مباشرة في جنيف يوم الخميس لتسوية ‌نزاعهما الطويل الأمد بشأن برنامج طهران النووي لتجنب ‌نشوب صراع بعد أن ‌أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعزيز التواجد العسكري في المنطقة.

وخلال المحادثات، ​ارتفعت أسعار النفط ‌بأكثر من ​دولار للبرميل بعد أن أشارت تقارير ⁠إعلامية إلى توقف المحادثات بسبب إصرار الولايات المتحدة على عدم تخصيب إيران لليورانيوم، فضلا عن مطالبتها بتسليم كل ​اليورانيوم ⁠المخصب بنسبة ⁠60 بالمئة إلى الولايات المتحدة.

غير أن الأسعار تراجعت بعد أن قالت سلطنة عمان التي تقوم بدور الوساطة إن الجانبين ⁠أحرزا تقدما في محادثاتهما.

وقال وزير الخارجية العماني سيد بدر البوسعيدي في منشور على إكس بعد الاجتماعات في جنيف إنهم يخططون لاستئناف المفاوضات بمناقشات على المستوى الفني من المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل في فيينا.

وأكد دانيال ‌هاينز المحلل لدى إيه.إن.زد "في حين أن هذا خفف في البداية من ​المخاوف بشأن قيام الولايات المتحدة بعمل عسكري وشيك، فإنه لا يترك سوى القليل من الوقت للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس ترامب بين ​الأول والسادس من ‌مارس".