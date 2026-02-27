صندوق النقد الدولي يقرّ قرضاً لأوكرانيا بقيمة 8,1 مليارات دولار

MENAFN - Al-Bayan) أقرّ المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اتفاقا لإقراض أوكرانيا 8,1 مليارات دولار مع صرف تمويل فوري لها قدره 1,5 مليار دولار، بحسب ما أعلن الصندوق الخميس.

ويتوقع بأن يدعم الاتفاق القائم على ترتيبات مدّتها 48 شهرا كييف في وقت تحاول السلطات جاهدة المحافظة على الاقتصاد مستقرا مع دخول الحرب ضد روسيا عامها الخامس.

وتوصل موظفو صندوق النقد والسلطات الأوكرانية إلى اتفاق على مستوى الموظفين على هذا التمويل في نوفمبر.

لكن البرنامج كان مشروطا بالحصول على ضمانات تمويل وإقرار ميزانية، من بين أمور أخرى.

وأفاد صندوق النقد بأن "الأهداف الشاملة للبرنامج الجديد الذي أطلقته السلطات تتمثّل في مواصلة ترسيخ الاستقرار الاقتصادي والمالي، واستعادة استدامة الدين"، إضافة إلى المضي قدما في الإصلاحات التي ستساعد في التعافي بعد الحرب وتدعم طموح أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وأكدت المديرة العامة للصندوق كريستالينا غورغييفا بأن "أوكرانيا وشعبها واجهوا بصمود لافت حربا طويلة ومدمّرة على مدى أكثر من أربع سنوات".

من جانبها، أوضحت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو في بيان نشر على "فيسبوك" أن أول حزمة ستُخصّص لتمويل عجز الموازنة ودعم الاستقرار الاقتصادي.

وقالت "إنه أمر مهم للغاية بالنسبة لنا بأن تكون أوكرانيا ضمنت دعما ماليا دوليا من الشركاء وموردا يمكّن الحكومة من العمل بشكل مستقر في العام الخامس من حرب شاملة وعلى وقع الهجمات المنتظمة على قطاع الطاقة".

ولفتت غورغييفا إلى أن الترتيب الجديد "يهدف للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي الذي تم تحقيقه بشق الأنفس"، وكذلك إلى توسيع وتعميق الإصلاحات الهيكلية في ظل استمرار الحرب.

وأعلنت الناطقة باسم صندوق النقد جولي كوزاك هذا الشهر بأن أوكرانيا استوفت كافة الشروط اللازمة للحصول على تأييد المجلس للاتفاق.

ومنذ بدء الحرب، وفّر صندوق النقد الدولي تمويلا لأوكرانيا تجاوزت قيمته 10 مليارات دولار، غير برنامج الخميس الجديد البالغة قيمته 8,1 مليارات دولار.