مكافأة أمريكية 10 ملايين دولار للقبض على شقيقين يقودان عصابة سينالوا

MENAFN - Al-Bayan) أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية يوم أمس الخميس أنها ستدفع ما يصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال أو إدانة شقيقين تم تحديدهما كزعيمين لعصابة سينالوا المكسيكية في ولاية باها كاليفورنيا، التي تضم مدينة تيخوانا.

وجاء عرض المكافأة في نفس اليوم الذي أعلنت فيه السلطات عن لائحة اتهام جديدة ضد رينيه أرزاتي جارسيا، 42 عاما، المعروف باسم "لا رانا" ("الضفدع"). وكان قد اتُهم في البداية بجرائم مخدرات في سان دييجو، وتشمل لائحة الاتهام المعدلة تهم التآمر، وإرهاب المخدرات، وتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أجنبية محددة.

وتعرض الولايات المتحدة 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن رينيه أرزاتي جارسيا، وخمسة ملايين دولار أخرى مقابل معلومات عن شقيقه ألفونسو أرزاتي جارسيا، 52 عاما، المعروف باسم "أكيليس" ("أخيل"). ومكانهما الحالي غير معروف.

وقالت وزارة الخارجية: "باعتبارهما مسيطرين على نقطة تهريب حيوية في تيخوانا عند الحدود الأمريكية، أصبح الشقيقان أرزاتي جارسيا مكونين أساسيين رئيسيين في هيكل القيادة والسيطرة التابع للعصابة. إن سيطرتهما على ساحة تيخوانا تمنح عصابة سينالوا ميزة تكتيكية في الحفاظ على الهيمنة على المنظمات المنافسة، مما يضمن عدم انقطاع العمل في أكثر المعابر الحدودية ازدحاماً في نصف الكرة الغربي".

وقد كانت حدود كاليفورنيا مع المكسيك ساحة معركة بين عصابة سينالوا وعصابات خاليستو الجيل الجديد.