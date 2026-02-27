طبيب فرنسي يحسم الجدل حول الهوية الجنسية للملاكمة الجزائرية إيمان خليف

طبيب فرنسي يحسم الجدل حول الهوية الجنسية للملاكمة الجزائرية إيمان خليف
خبرني - أبدى الطبيب الفرنسي المتخصص فيليب بيليسيه، رأيه العلمي بخصوص بطلة الملاكمة الجزائرية إيمان خليف والمزاعم التي تلاحقها بشأن هويتها الجنسية.
ونشر الدكتور بيليسيه فيديو عبر حساباته الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي أكد فيه بالدليل العلمي أن إيمان خليف أنثى بيولوجيا وليست "متحولة جنسيا" كما روجت بعض الحملات.
ولم ينفِ الطبيب في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية في إنستغرام أن حالة إيمان خليف تتضمن تعقيدات وراثية.
وأبرز بيليسيه أن جين "إس آر واي" (SRY) قد ينتقل أحيانا بين كروموسومي "إكس" (X) و"واي" (Y)، مما يسمح للفرد بامتلاك النمط الظاهري الأنثوي، بينما ينتج بشكل طبيعي هرمونات ذكورية أعلى.ما هو جين الـSRY؟
هو جين يوجد بشكل طبيعي على الكروموسوم Y (الكروموسوم الذكري). وظيفته الأساسية هي إعطاء الأوامر للجسم لبدء تطوير الأعضاء التناسلية الذكرية.كيف يعمل جين الـSRY؟
في الأسابيع الأولى من الحمل، يكون الجنين "محايداً"، أي أن لديه القدرة على أن يصبح ذكراً أو أنثى. تبدأ عملية التحديد كالتالي:
* التفعيل: في الأسبوع السادس أو السابع تقريباً من عمر الجنين، "يستيقظ" جين الـ SRY.
* البروتين: يقوم الجين بإنتاج بروتين يسمى TDF (عامل تحديد الخصية).
* تحويل المسار: هذا البروتين يحفز الأنسجة التناسلية الأولية لتتحول إلى خصيتين بدلاً من مبايض.
* إفراز الهرمونات: بمجرد تكون الخصيتين، تبدآن بإفراز هرمون "التستوستيرون"، وهو المسؤول عن ظهور باقي الصفات الذكرية.ماذا يحدث لو غاب جين الـSRY؟
* الحالة الطبيعية (XX): في غياب الكروموسوم Y (وبالتالي غياب جين SRY)، يتطور الجنين تلقائياً إلى أنثى.
* حالات استثنائية: في حالات طبية نادرة جداً، قد ينتقل جين SRY إلى كروموسوم X، أو قد يتوقف عن العمل رغم وجوده، مما يؤدي إلى عدم تطابق بين الكروموسومات والمظهر الخارجي.
وأكد الطبيب الذي يعمل كجراح تجميل وترميم فرنسي مقيم في باريس، أن إيمان خليف هي رياضية أنثى، ولدت ونشأت كامرأة وليست متحولة جنسيا.
واعتبر بيليسيه أن مسيرة خليف تعكس شجاعة كبيرة، إذ كان عليها اتباع بروتوكولات صارمة لتخفيض مستوى التستوستيرون.إيمان خليف: أنا امرأة ولست عابرة جنسيا
سبق وقالت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف إنها مستعدة للامتثال لأي إجراءات تطلب منها للمشاركة في المسابقات، بما في ذلك الخضوع لفحص جيني تحديد الهوية الجنسية، شريطة أن تجرى هذه الاختبارات تحت إشراف اللجنة الأولمبية الدولية.
وفي مايو/أيار الماضي، أعلن الاتحاد العالمي للملاكمة، الذي سيشرف على منافسات الملاكمة في أولمبياد لوس أنجلوس عام 2028 بعد حصوله على اعتراف مؤقت من اللجنة الأولمبية الدولية، عن فرض اختبارات إلزامية لتحديد الهوية الجنسية على جميع الملاكمات المشاركات في مسابقاته.
وكانت إيمان قد فازت بالميدالية الذهبية في وزن الوسط للسيدات خلال دورة الألعاب الأولمبية باريس عام 2024، وسط جدل واسع حول هويتها الجنسية وأهليتها للمشاركة، بعد أن استبعدها الاتحاد الدولي للملاكمة من بطولة العالم عام 2023 في أعقاب اختبارات بهذا الشأن.
