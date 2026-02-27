طبيب فرنسي يحسم الجدل حول الهوية الجنسية للملاكمة الجزائرية إيمان خليف

خبرني - أبدى الطبيب الفرنسي المتخصص فيليب بيليسيه، رأيه العلمي بخصوص بطلة الملاكمة الجزائرية إيمان خليف والمزاعم التي تلاحقها بشأن هويتها الجنسية.

ونشر الدكتور بيليسيه فيديو عبر حساباته الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي أكد فيه بالدليل العلمي أن إيمان خليف أنثى بيولوجيا وليست "متحولة جنسيا" كما روجت بعض الحملات.

ولم ينفِ الطبيب في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية في إنستغرام أن حالة إيمان خليف تتضمن تعقيدات وراثية.

وأبرز بيليسيه أن جين "إس آر واي" (SRY) قد ينتقل أحيانا بين كروموسومي "إكس" (X) و"واي" (Y)، مما يسمح للفرد بامتلاك النمط الظاهري الأنثوي، بينما ينتج بشكل طبيعي هرمونات ذكورية أعلى.

ما هو جين الـSRY؟

هو جين يوجد بشكل طبيعي على الكروموسوم Y (الكروموسوم الذكري). وظيفته الأساسية هي إعطاء الأوامر للجسم لبدء تطوير الأعضاء التناسلية الذكرية.

كيف يعمل جين الـSRY؟

في الأسابيع الأولى من الحمل، يكون الجنين "محايداً"، أي أن لديه القدرة على أن يصبح ذكراً أو أنثى. تبدأ عملية التحديد كالتالي:

* التفعيل: في الأسبوع السادس أو السابع تقريباً من عمر الجنين، "يستيقظ" جين الـ SRY.

* البروتين: يقوم الجين بإنتاج بروتين يسمى TDF (عامل تحديد الخصية).

* تحويل المسار: هذا البروتين يحفز الأنسجة التناسلية الأولية لتتحول إلى خصيتين بدلاً من مبايض.

* إفراز الهرمونات: بمجرد تكون الخصيتين، تبدآن بإفراز هرمون "التستوستيرون"، وهو المسؤول عن ظهور باقي الصفات الذكرية.

ماذا يحدث لو غاب جين الـSRY؟

* الحالة الطبيعية (XX): في غياب الكروموسوم Y (وبالتالي غياب جين SRY)، يتطور الجنين تلقائياً إلى أنثى.

* حالات استثنائية: في حالات طبية نادرة جداً، قد ينتقل جين SRY إلى كروموسوم X، أو قد يتوقف عن العمل رغم وجوده، مما يؤدي إلى عدم تطابق بين الكروموسومات والمظهر الخارجي.

وأكد الطبيب الذي يعمل كجراح تجميل وترميم فرنسي مقيم في باريس، أن إيمان خليف هي رياضية أنثى، ولدت ونشأت كامرأة وليست متحولة جنسيا.

واعتبر بيليسيه أن مسيرة خليف تعكس شجاعة كبيرة، إذ كان عليها اتباع بروتوكولات صارمة لتخفيض مستوى التستوستيرون.

إيمان خليف: أنا امرأة ولست عابرة جنسيا

سبق وقالت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف إنها مستعدة للامتثال لأي إجراءات تطلب منها للمشاركة في المسابقات، بما في ذلك الخضوع لفحص جيني تحديد الهوية الجنسية، شريطة أن تجرى هذه الاختبارات تحت إشراف اللجنة الأولمبية الدولية.

وفي مايو/أيار الماضي، أعلن الاتحاد العالمي للملاكمة، الذي سيشرف على منافسات الملاكمة في أولمبياد لوس أنجلوس عام 2028 بعد حصوله على اعتراف مؤقت من اللجنة الأولمبية الدولية، عن فرض اختبارات إلزامية لتحديد الهوية الجنسية على جميع الملاكمات المشاركات في مسابقاته.

وكانت إيمان قد فازت بالميدالية الذهبية في وزن الوسط للسيدات خلال دورة الألعاب الأولمبية باريس عام 2024، وسط جدل واسع حول هويتها الجنسية وأهليتها للمشاركة، بعد أن استبعدها الاتحاد الدولي للملاكمة من بطولة العالم عام 2023 في أعقاب اختبارات بهذا الشأن.