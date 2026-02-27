"نفد صبرنا" .. باكستان تعلن حربا مفتوحة على أفغانستان وتقصف كابل

خبرني - قال وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف الجمعة، إن بلاده في "حرب مفتوحة" مع جارتها أفغانستان، مضيفا أن صبر إسلام أباد نفد مع تصاعد التوتر خلال الليل، إذ أعلن الجانبان عن خسائر فادحة.

وقال: "نفد صبرنا. الآن هي حرب مفتوحة بيننا وبينكم" في إشارة إلى أفغانستان.

وشنّت أفغانستان هجوما عسكريا على باكستان الخميس؛ بررته بالرد على غارات جوية دموية استهدفت أراضيها قبل أيام، وأعلنت قتل وأسر جنود باكستانيين، وهو ما نفته إسلام أباد.

ويأتي الهجوم الذي طال وفق مسؤولين نقاطا على طول الحدود، عقب سلسلة من الاشتباكات والغارات الباكستانية على أفغانستان في الأشهر الأخيرة.

وقال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد على منصة إكس "ردا على الانتهاكات المتكررة للجيش الباكستاني، تم شن عمليات هجومية واسعة النطاق ضد قواعد ومنشآت عسكرية باكستانية".

وأفاد مكتب محافظ كونار وسكان في الولاية وكالة فرانس برس بأن العمليات العسكرية جارية في منطقتهم، فيما أكد مسؤولون أفغان أن الجيش ينفذ عمليات في ولايات أخرى.

في المقابل، أعلنت باكستان أنه يتم التعامل مع الهجمات عبر "ردّ فوري وفاعل".

وقالت وزارة الإعلام الباكستانية في منشور على منصة إكس إن أفغانستان: "أطلقت النيران غير المبررة على مواقع عدة" في إقليم خيبر بختونخوا.

وأكد المتحدث باسم الحكومة الأفغانية لوكالة فرانس برس أن قواتها سيطرت على أكثر من 15 نقطة عسكرية باكستانية في غضون ساعتين.

وقال ذبيح الله مجاهد: "لقد قُتل العشرات من الجنود (الباكستانيين) وقمنا بنقل 10 جثث إلى كونار ومناطق أخرى. وهناك أيضا عدد من الجرحى والأسرى الأحياء".

لكن متحدثا باسم رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قال، إنه "لم يتم الاستيلاء على أي نقاط باكستانية أو إلحاق أضرار بها"، مضيفا أن قواته "أوقعت خسائر فادحة" في صفوف الجيش الأفغاني.

وأعلن مسؤول أفغاني إصابة عدد من المدنيين بجروح في مخيم للأفغان العائدين من باكستان قرب معبر طورخام الحدودي.

وقال رئيس مكتب الإعلام في ننكرهار قريشي بدلون: "لقد أصابت قذيفة المخيم، وللأسف أصيب سبعة من لاجئينا، وحالة إحدى النساء خطيرة".

ورغم إغلاق الحدود منذ بدء الاشتباكات في تشرين الأول/أكتوبر، جرى السماح للعائدين الأفغان بعبورها.