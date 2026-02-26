  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
اسبانيا: معاهدة (جبل طارق) تفتح مرحلة جديدة من التعايش وضمان حرية التنقل

2026-02-26 02:16:44
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 26 - 2 (كونا) -- كشفت وزارة الخارجية الإسبانية اليوم الخميس عن نص المعاهدة الخاصة ب(جبل طارق) التي وقع عليها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة معتبرة انها "تفتح مرحلة جديدة من التعايش والازدهار المشترك وضمان حرية التنقل".
وقالت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان ان المعاهدة السياسية التي تم التوصل إليها في (بروكسل) بمشاركة المفوض الأوروبي ماروش شيفتوفيتش ووزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي تضع إطارا قانونيا متكاملا للتعاون الاقتصادي والاجتماعي مع "الإبقاء على الموقف الإسباني من مسألة سيادة (جبل طارق) دون تغيير".
وأوضح البيان أن المعاهدة تنص على إزالة السياج الحدودي بين الجانبين ما يتيح حرية تنقل الأشخاص دون ضوابط على جوازات السفر مشيرا إلى ان إسبانيا ستتولى مسؤولية تطبيق ضوابط (شنغن) في مطار وميناء المنطقة التي يطلق عليها أيضا اسم (الصخرة) على ان يكون لها أيضا كلمة الفصل في منح تصاريح الإقامة.
وتقضي المعاهدة أيضا بتولي إسبانيا تنظيم الرقابة الجمركية على البضائع والأفراد المتجهين إلى (جبل طارق) والاتحاد الأوروبي وضمان الامتثال للقوانين الأوروبية مشيرا في الوقت نفسه إلى ان (الصخرة) ستطبق ضريبة غير مباشرة تعادل ضريبة القيمة المضافة وتبدأ من 15 في المئة عن دخول المعاهدة حيز التنفيذ على ان ترتفع تدريجيا خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وتشمل المعاهدة أيضا أحكاما خاصة بأسعار التبغ وفقا للتشريعات الأوروبية وذلك لتعزيز المساواة في المنطقة الأوروبية بأسرها.
ومن جهة أخرى تنص المعاهدة على إنشاء آلية مشتركة لتطبيق المعايير الأوروبية في مجال حماية البيئة فضلا عن إنشاء آلية مالية للتدريب والتوظيف وتعزيز التنسيق في الضمان الاجتماعي وتوفير حماية خاصة للعمال العابرين للحدود.
وقال البيان إن الحكومة الاسبانية تعتبر المعاهدة "خطوة استراتيجية" للمنطقة الحدودية الإسبانية التي تسمى (حقل جبل طارق) والتي يقطنها أكثر 300 ألف مواطن يتنقل منهم 15 ألف مواطن يوميا للعمل في الجبل الصخري مشددة على انها "تفتح آفاقا للتنمية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي في إطار أوروبي مشترك".
يذكر أن 96 في المئة من سكان المنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي والتابعة لبريطانيا والتي يبلغ عدد سكانها 34 ألفا كانوا صوتوا للبقاء في الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 2016 وكان قد تم استبعادها صراحة من الاتفاق التجاري لمرحلة ما بعد (بريكسيت) الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
وستدخل المعاهدة حيز التنفيذ بعد استكمال إجراءات التصديق عليها في برلمانات الأطراف المعنية وهي الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في حين تشير وسائل محلية إلى ان التنفيذ سيبدأ في 10 أبريل المقبل. (النهاية)

