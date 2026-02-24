403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
أروع أوقات موسم التأمل والتواصل في فندق وريزيدنسز إنتركونتيننتال أبوظبي
(MENAFN- Iris Media Press Services) أبوظبي: يدعو فندق وريزيدنسز إنتركونتيننتال أبوظبي ضيوفه الكرام في شهر رمضان المبارك للاستمتاع بتجارب مُميّزة مُصمّمة بعناية، لتمنح الجميع أوقاتاً تحمل معها أرقى مشاعر التأمل الروحي والتواصل مع الآخرين وسط كرم الضيافة الأصيلة. يقع الفندق في قلب العاصمة أبوظبي، ويتميّز بإطلالات خلابة على الواجهة البحرية، ويُقدّم باقة من موائد الإفطار والسحور الراقية، والاحتفالات الخاصّة، وتجارب إقامة هادئة، صُمّمت جميعاً لتمنح الضيوف تجربة مريحة وهانئة.
من تناول الطعام اللبناني اللذيذ في مطعم "بيبلوس سور مير" إلى الأمسيات المتوسطية الهادئة في "بيسترو 81" ولحظات السحور الروحانية في "تالا لاونج"، حرص الفندق على اختيار كافة التفاصيل بعناية لتعكس دفء وكرم الموسم.
ليالي رمضان في بيبلوس سور مير
تُعدّ ليالي رمضان في مطعم "بيبلوس سور مير" في فندق وريزيدنسز إنتركونتيننتال أبوظبي، من أبرز فعاليات هذا الموسم، حيث تجمع بين تجربة طعام راقية في أجواء داخلية أنيقة، وجلسات خارجية فاخرة على التراس، وإطلالة ساحرة على ممشى المارينا بإضاءته الخافتة ، لتُقدّم تجربة إفطار مُميّزة على الواجهة البحرية. ويُقدّم المطعم اللبناني الحائز على أربع جوائز ميشلان، إفطاراً مُعدّاً بعناية فائقة، يتضمّن محطات طهي تفاعلية حيُة، ومشروبات رمضانية مُميّزة، وبوفيه غني مُستوحى من التراث المحلي والنكهات العالمية، كل ذلك بسعر 240 درهماً للشخص الواحد.
مع غروب الشمس على مياه الخليج العربي المتلألئة، يتحوّل المكان إلى أجواء من الرقيّ الهادئ، حيث تدعو الضيافة الدافئة والإطلالات الخلابة على الواجهة البحرية مع العديد من التفاصيل الدقيقة الرائعة، الضيوف إلى الاسترخاء والتواصل مع الآخرين والاحتفاء بروح الشهر الفضيل في أجواء الفخامة الراقية.
تجمّعات الإفطار والسحور الخاصّة
للباحثين عن تجربة رمضانية مُميّزة، يُقدّم فندق وريزيدنسز إنتركونتيننتال أبوظبي مجموعة متنوّعة من الأماكن لإقامة التجمّعات الخاصّة ودعوات الشركات، بدءاً من أجواء ليالي رمضان الفسيحة على الواجهة البحرية في "بيبلوس سور مير"، مروراً بأجواء "بيسترو 81" و "تالا لاونج" الحميمية التي تمنح الضيوف مشاعر الدفء المنزلية، ووصولاً إلى قاعة الاحتفالات الكبرى الفسيحة التي تتّسع لما يصل إلى 850 ضيفاً، حيث صُمّمت كل مساحة بعناية فائقة لتوفير الأناقة والفخامة والخدمة المُتميّزة.
تتضمّن قوائم الإفطار والسحور في فندق وريزيدنسز إنتركونتيننتال أبوظبي أطباقاً عربية شهية، وعصائر رمضانية تقليدية، وقهوة عربية، مع إمكانية إضافة لمسة مُميّزة إلى الأمسية بعروض حيّة لعزف العود والقانون. سعر وجبة الإفطار 220 درهماً للشخص الواحد، والسحور 150 درهماً للشخص الواحد.
إفطار شهي في مطعم سيلكشنز
يدعوكم مطعم "سيلكشنز" للاستمتاع بأجواء ترحيبية دافئة، حيث يوفّر لكم بوفيه إفطار رمضاني فاخر يجمع بين أشهى أطباق التراث الشرق أوسطي وألذّ الأطباق العالمية، من المُقبّلات والشوربات إلى محطّات الطهي الحيّة، مروراً بالأطباق الرئيسية فضلاً عن مجموعة واسعة من الحلويات اللذيذة، والعصائر الرمضانية المُنعشة، القهوة العربية والتمور الفاخرة وغيرها الكثير، وذلك بسعر 220 درهماً للشخص الواحد.
أمسيات رمضانية ساحرة في ريزيدنسز إنتركونتيننتال
يوفّر ريزيدنسز إنتركونتيننتال أبوظبي لضيوفه الكرام خلال شهر رمضان الكريم، أجواءً مُصمّمة بعناية لتوفير الراحة والتواصل الحيوي، حيث يُقدّم مطعم "بيسترو 81" إفطاراً فاخراً مُستوحى من المطبخ المتوسطي مع لمسات عربية أنيقة، ليُشكّل الوجهة المثالية للقاءات الهادئة مع العائلة والأصدقاء بسعر 235 درهماً للشخص الواحد.
ولأمسيات ساحرة، تدعوكم ردهة "تالا لاونج" للاسترخاء بجانب المياه مع قائمة سحور شهية بسعر 150 درهماً للشخص الواحد، في مكان مثالي للتأمّل والاسترخاء وتبادل الأحاديث.
إجعل إقامتك تجربة لا تُنسى: لحظات رمضان الأصيلة
احتفل بشهر رمضان المبارك براحة لا مثيل لها مع "لحظات رمضان"، وهي تجربة إقامة مُصمّمة بعناية فائقة في فندق وريزيدنسز إنتركونتيننتال أبوظبي، تُركّز على التأمّل والتواصل والفخامة الراقية. في الفندق، يتمّ استقبال الضيوف بترحيب مُتميّز قبل توجّههم لتناول إفطار شهي في مطعم "سيلكشنز"، يليه سحور مُعدّ بعناية يُقدّم في خصوصية غرفهم، مع إمكانية حصولهم على تسجيل المُغادرة المتأخّرة حتى الساعة 3 مساءً.
أما ضيوف الريزيدنسز، فيحظون بضيافة ترحيبية فاخرة، مع إفطار في مطعم "بيسترو 81" وسحور شهي في "تالا لاونج"، أو عبر الطلب من خدمة الغرف، بالإضافة إلى إمكانية تسجيل المُغادرة المُتأخّرة، مما يوفّر لهم رحلة سلسلة ومريحة من غروب الشمس إلى السحور في أجواء من الأناقة والهدوء، حيث صُمّمت كافة التفاصيل بدقّة لتعزيز التواصل والسكينة وروحانية رمضان.
أفخر تشكيلات التقاليد الرمضانية
يُقدّم فندق وريزيدنسز إنتركونتيننتال أبوظبي تشكيلة أنيقة من كعكات رمضان، الحلويات والشوكولاته المصنوعة يدوياً، لتضفي على الشهر الفضيل رونقاً خاصّاً، وهي مثالية للهدايا أو المُشاركة مع الأحبّة.
يُشكّل فريق الحلويات الخبير في الفندق كل قطعة من هذه الحلويات بإبداع وعناية فائقة، كما يُمكن تخصيصها حسب الطلب، لتعكس دفء وكرم وبهجة الشهر الفضيل.
للطلب والحجوزات، يرجى التواصل قبل 24 ساعة على الأقل.
من تناول الطعام اللبناني اللذيذ في مطعم "بيبلوس سور مير" إلى الأمسيات المتوسطية الهادئة في "بيسترو 81" ولحظات السحور الروحانية في "تالا لاونج"، حرص الفندق على اختيار كافة التفاصيل بعناية لتعكس دفء وكرم الموسم.
ليالي رمضان في بيبلوس سور مير
تُعدّ ليالي رمضان في مطعم "بيبلوس سور مير" في فندق وريزيدنسز إنتركونتيننتال أبوظبي، من أبرز فعاليات هذا الموسم، حيث تجمع بين تجربة طعام راقية في أجواء داخلية أنيقة، وجلسات خارجية فاخرة على التراس، وإطلالة ساحرة على ممشى المارينا بإضاءته الخافتة ، لتُقدّم تجربة إفطار مُميّزة على الواجهة البحرية. ويُقدّم المطعم اللبناني الحائز على أربع جوائز ميشلان، إفطاراً مُعدّاً بعناية فائقة، يتضمّن محطات طهي تفاعلية حيُة، ومشروبات رمضانية مُميّزة، وبوفيه غني مُستوحى من التراث المحلي والنكهات العالمية، كل ذلك بسعر 240 درهماً للشخص الواحد.
مع غروب الشمس على مياه الخليج العربي المتلألئة، يتحوّل المكان إلى أجواء من الرقيّ الهادئ، حيث تدعو الضيافة الدافئة والإطلالات الخلابة على الواجهة البحرية مع العديد من التفاصيل الدقيقة الرائعة، الضيوف إلى الاسترخاء والتواصل مع الآخرين والاحتفاء بروح الشهر الفضيل في أجواء الفخامة الراقية.
تجمّعات الإفطار والسحور الخاصّة
للباحثين عن تجربة رمضانية مُميّزة، يُقدّم فندق وريزيدنسز إنتركونتيننتال أبوظبي مجموعة متنوّعة من الأماكن لإقامة التجمّعات الخاصّة ودعوات الشركات، بدءاً من أجواء ليالي رمضان الفسيحة على الواجهة البحرية في "بيبلوس سور مير"، مروراً بأجواء "بيسترو 81" و "تالا لاونج" الحميمية التي تمنح الضيوف مشاعر الدفء المنزلية، ووصولاً إلى قاعة الاحتفالات الكبرى الفسيحة التي تتّسع لما يصل إلى 850 ضيفاً، حيث صُمّمت كل مساحة بعناية فائقة لتوفير الأناقة والفخامة والخدمة المُتميّزة.
تتضمّن قوائم الإفطار والسحور في فندق وريزيدنسز إنتركونتيننتال أبوظبي أطباقاً عربية شهية، وعصائر رمضانية تقليدية، وقهوة عربية، مع إمكانية إضافة لمسة مُميّزة إلى الأمسية بعروض حيّة لعزف العود والقانون. سعر وجبة الإفطار 220 درهماً للشخص الواحد، والسحور 150 درهماً للشخص الواحد.
إفطار شهي في مطعم سيلكشنز
يدعوكم مطعم "سيلكشنز" للاستمتاع بأجواء ترحيبية دافئة، حيث يوفّر لكم بوفيه إفطار رمضاني فاخر يجمع بين أشهى أطباق التراث الشرق أوسطي وألذّ الأطباق العالمية، من المُقبّلات والشوربات إلى محطّات الطهي الحيّة، مروراً بالأطباق الرئيسية فضلاً عن مجموعة واسعة من الحلويات اللذيذة، والعصائر الرمضانية المُنعشة، القهوة العربية والتمور الفاخرة وغيرها الكثير، وذلك بسعر 220 درهماً للشخص الواحد.
أمسيات رمضانية ساحرة في ريزيدنسز إنتركونتيننتال
يوفّر ريزيدنسز إنتركونتيننتال أبوظبي لضيوفه الكرام خلال شهر رمضان الكريم، أجواءً مُصمّمة بعناية لتوفير الراحة والتواصل الحيوي، حيث يُقدّم مطعم "بيسترو 81" إفطاراً فاخراً مُستوحى من المطبخ المتوسطي مع لمسات عربية أنيقة، ليُشكّل الوجهة المثالية للقاءات الهادئة مع العائلة والأصدقاء بسعر 235 درهماً للشخص الواحد.
ولأمسيات ساحرة، تدعوكم ردهة "تالا لاونج" للاسترخاء بجانب المياه مع قائمة سحور شهية بسعر 150 درهماً للشخص الواحد، في مكان مثالي للتأمّل والاسترخاء وتبادل الأحاديث.
إجعل إقامتك تجربة لا تُنسى: لحظات رمضان الأصيلة
احتفل بشهر رمضان المبارك براحة لا مثيل لها مع "لحظات رمضان"، وهي تجربة إقامة مُصمّمة بعناية فائقة في فندق وريزيدنسز إنتركونتيننتال أبوظبي، تُركّز على التأمّل والتواصل والفخامة الراقية. في الفندق، يتمّ استقبال الضيوف بترحيب مُتميّز قبل توجّههم لتناول إفطار شهي في مطعم "سيلكشنز"، يليه سحور مُعدّ بعناية يُقدّم في خصوصية غرفهم، مع إمكانية حصولهم على تسجيل المُغادرة المتأخّرة حتى الساعة 3 مساءً.
أما ضيوف الريزيدنسز، فيحظون بضيافة ترحيبية فاخرة، مع إفطار في مطعم "بيسترو 81" وسحور شهي في "تالا لاونج"، أو عبر الطلب من خدمة الغرف، بالإضافة إلى إمكانية تسجيل المُغادرة المُتأخّرة، مما يوفّر لهم رحلة سلسلة ومريحة من غروب الشمس إلى السحور في أجواء من الأناقة والهدوء، حيث صُمّمت كافة التفاصيل بدقّة لتعزيز التواصل والسكينة وروحانية رمضان.
أفخر تشكيلات التقاليد الرمضانية
يُقدّم فندق وريزيدنسز إنتركونتيننتال أبوظبي تشكيلة أنيقة من كعكات رمضان، الحلويات والشوكولاته المصنوعة يدوياً، لتضفي على الشهر الفضيل رونقاً خاصّاً، وهي مثالية للهدايا أو المُشاركة مع الأحبّة.
يُشكّل فريق الحلويات الخبير في الفندق كل قطعة من هذه الحلويات بإبداع وعناية فائقة، كما يُمكن تخصيصها حسب الطلب، لتعكس دفء وكرم وبهجة الشهر الفضيل.
للطلب والحجوزات، يرجى التواصل قبل 24 ساعة على الأقل.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment